Jhonny Rivera se destapó y reveló por qué ya no regala becas; se mostró decepcionado

Jhonny Rivera se ubicó como uno de los grandes representantes de la música popular en Colombia, debido a su extensa trayectoria en la industria artística. El cantante cautivó con su voz, su estilo y las letras que implementó en cada tema, sumando miles de fieles seguidores con el pasar del tiempo.

El cantante e intérprete de El intenso se ganó el cariño de miles de personas por su actitud, sus ocurrencias y la forma de interactuar con los fanáticos, integrándolos a ciertos detalles de su vida personal y privada. Por eso, el colombiano optó por tener gestos amables y queridos con los curiosos, al punto de dar sorpresas y regalos como agradecimiento por el apoyo que siempre recibió.

Jhonny Rivera ganó popularidad en redes sociales por sus contenidos. - Foto: Instagram @jhonnyrivera

Según se conoció, en el pasado Jhonny Rivera quiso tener detalles con sus fieles seguidores y les dio inesperadas muestras de cariño para ayudarlos y apoyarlos. El cantante regalaba becas y se encargaba de impulsar a unos cuantos que recurrían a él para salir adelante.

Sin embargo, recientemente, el cantante reveló que esto cambió y dichas ayudas habían quedado atrás, ya que lo decepcionaron con los resultados que salían de ello. El artista popular decidió sincerarse en una dinámica de preguntas y respuestas, contando que tomó una radical decisión al ver que estos regalos no eran aprovechados.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un post, el paisa mencionó que ya no daba estas becas a ninguna persona, pues las otorgaba y al final del camino no se cumplía con ninguno de los compromisos académicos que se adquirían.

Cantante colombiano, exponente del género popular. - Foto: Instagram: @jhonnyrivera

“¿Jhonny, tú das becas para estudiar en Eleganza?”, preguntó una persona sobre una institución.

Rivera puntualizó en que su forma de ver las cosas había cambiado, por lo que prefirió terminar con esta iniciativa y evitarse decepciones de quienes recibían estas ayudas. El cantante fue claro en que los beneficios estudiantiles se desaprovecharon y no podía creer que esta fuera la conclusión tras brindar una oportunidad para aprender.

“Les voy a decir una cosa. Yo antes di becas, pero uno daba las becas y la gente no iba ¿pueden creer eso?”, mencionó al inicio del clip, compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Adicional a esto, Jhonny Rivera dio una reflexión sobre las cosas que eran regaladas, enfatizando en que no se valoraban igual a cuando tocaba esforzarse y ganárselas con dedicación y sacrificio.

“Lo regalado no se valora. Todo lo que es gratis no se valora. Yo le regalo a usted un CD y usted va y lo pone por allá encima de la nevera o lo mete dentro de la guantera del carro. Pero si usted lo compra, lo raya… ¿si ven? Eso funciona así”, indicó.

“Sí he dado becas, la idea no es dar más becas porque la gente no va y se pierde un cupo”, agregó para finalizar y apuntar que ya no existían estos regalos.

Jhonny Rivera recordó a sus exparejas y contó ‘problema’ por el que sigue soltero: “Se descubrió todo”

Jhonny Rivera, desde sus inicios en redes sociales, abrió la puerta de su vida a los curiosos, contando diversas experiencias y anécdotas de lo que le pasaba en su día a día. El artista aprovechó para comentar en las plataformas digitales sobre sus amores, su familia, su finca y su soltería, la cual suele despertar reacciones en los curiosos.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera aprovechó para pronunciarse sobre este asunto sentimental, tomando con gracia un comentario que recibió de una mujer. El intérprete de El intenso reveló el problema que tenía y que “espantaba” a las interesadas en tener una relación sólida con él.

Jhonny Rivera se sinceró sobre por qué está soltero - Foto tomada de Instagram @jhonnyrivera - Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Lo difícil de ser tu novia debe ser esa madrugadera que te coge”, escribió una persona en la casilla, a lo que el cantante reaccionó.

Jhonny Rivera mencionó que descubrió la razón real de por qué estaba solo en su vida amorosa, soltando risas y comentarios sobre sus exnovias.

“Ay, Dios mío. Aquí deben estar mis exnovias diciendo: ‘Que si qué’. Por eso es que estoy soltero, porque yo soy muy madrugador. Eso es un problema para mi pareja, ahí se descubrió todo. Por eso es que sigo soltero”, dijo.

Es importante recordar que meses atrás el cantante se refirió a este detalle de su vida, y tomó con humor su constante hábito de madrugar, el cual era persistente en su presente.

“A nadie le gusta madrugar. Cuando yo viajo comienzo a hablarle a todo el mundo a ver quién me acompaña a desayunar, pero me toca desayunar solo. Cuando tengo una novia le digo que vayamos a desayunar, pero se van aburriendo, se cansan”, agregó en aquella ocasión.