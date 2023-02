Valentino, el caballo de Jhonny Rivera, ya fue dado de alta

Jhonny Rivera es un apasionado por los animales y una de las especies favoritas son los caballos, tal y como mostró en su cuenta de Instagram al revelar el drama que protagonizaba uno de estos ejemplares, cuando fue encontrado por el cantante en una de las carreteras de Colombia con una deformación bastante grave producto de un accidente.

Días después, el mismo artista de música popular contó que el caballo había sido atropellado por un camión, generándole una luxación de la articulación del carpo que desencadenó en una deformación en todo el brazo izquierdo.

Esto le impedía apoyar su casco y en su defecto se sostenía en su carpo, causándole heridas abiertas cada vez que trataba de desplazarse.

El artista de música popular agradeció a todo el equipo que intervino a su querido caballo Valentino. - Foto: Foto: Juan Diego Mercado

El artista no tuvo alma para dejar el animal donde lo encontró y, luego de llevárselo a su residencia en Pereira, hizo todo lo posible para que fuera trasladado al Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, en el municipio de Envigado, donde empezó un tratamiento médico en el que se consideraron todas las posibilidades, entre las que estuvo la eutanasia compasiva, pues es usual que los animales con este tipo de lesiones nunca se recuperen completamente y no puedan realizar sus actividades báscias, como moverse para buscar comida o resguardarse en caso de un ataque.

“Debido al accidente, tuvo una deformidad angular en su mano izquierda que no le permitía desplazarse adecuadamente en su vida natural… Lo más complejo fue poder alinear la deformidad que tenía en la mano, que no se logró totalmente, pero podemos decir que se obtuvo un porcentaje de recuperación del 80 %. Al propietario de Valentino le habíamos hablado de una recuperación del 50 %”, le expresó al diario El Colombiano Felipe Gómez, coordinador del área de grandes especies del CVZ.

Aplicación de anestesia a Valentino, caballo de Jhonny Rivera en la Clínica CES de Medellín. - Foto: Juan Diego Mercado.

Valentino llegó a Envigado pesando 149 kilos y en muy mal estado de salud. Luego fue operado y puesto en observación y recuperación, para terminar pesando 200 kilos y ser dado de alta el primer día del mes de febrero de 2023, como mostró el mismo Rivera en su perfil oficial de Instagram.

Allí, publicó un video donde se ve el caballo sostenido en sus cuatro patas, pastando en los predios del cantante, con un atardecer detrás que deja para la posteridad una postal digna de una película de Hollywood al estilo Caballo de guerra.

“Valentino no deja de comer, véanlo pues. Llegó muy cambiado, pero mírenlo pues como ya está parado derecho... La pata no queda tan derecha que digamos, pero el cuerpo de él ya… La paleta esta que tenía dañada… Es que es muy difícil explicarles porque ustedes no tienen en su memoria cómo estaba el caballo, pero miren lo gordito que vino y aquí cómo se irá a engordar comiendo de esa manera”, expresó Rivera en su clip.

Valentino logró una recuperación del 80% de su pata. Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera.

Dicha publicación ya cuenta con más de 20 mil likes y centenares de comentarios de sus seguidores, quienes alaban las buenas obras que hace el cantante, uno de los más importantes del género popular en Colombia.

“Este señor Jhonny hace unas cosas tan maravillosas, por eso le va bien en la vida, todo lo bueno que le pase es muy muy merecido ❤️🙌”; “El consentido de todos💓”; “tienes un gran corazón ❤️”; “Jhony te amo por esto... Qué amor hacia los animales, no pierdas esa cualidad que tienes... Dios te bendiga.... Un abrazo enorme”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Rivera siempre ha demostrado un amor incondicional por los animales y muestra de eso es la gran hacienda que tiene, donde ha albergado hasta llamas, animal tradicional del Perú; una de ellas lamentablemente murió a causa de un rayo.