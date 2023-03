Jhonny Rivera sorprendió con sus pasos de baile al estilo Freddie Mercury

El talento del cantante de música popular Jhonny Rivera es innegable y este ha sido el que lo ha mantenido en la cúspide de la industria musical colombiana, sin embargo, hay que destacar que su personalidad humilde y dicharachera es uno de los aspectos principales que más le gusta a sus más de 3.1 millones de seguidores en las redes sociales, quienes no pierden oportunidad para expresarle su amor y cariño en cada uno de los post.

Y es que cada publicación del pereirano tiene un tinte muy único que la hace valedera de miles de likes y comentarios que enaltecen el gran ser humano que es el cantante, quien hace poco enterneció a todo el país con la historia de su caballo Valentino, a quien encontró malherido en una de las carreteras del país y no descansó hasta encontrar la forma de trasladarlo a un centro especializado en Medellín para tratar de salvarlo. Finalmente el ejemplar recuperó el 80% de su movilidad y ahora pasta a gusto en los predios de Rivera.

Jhonny Rivera se muestra transparente en las redes sociales. - Foto: Instagram:@jhonnyrivera

Pero esta vez no fue ninguna obra social o algún show como los que Jhonny siempre muestra en su cuenta oficial de Instagram. El cantante decidió mostrar sus dotes en el baile y eligió la versión de Tanja Thomas del clásico disco One Way Ticket para darlo todo frente al lente de su celular, en medio de lo que sería parte de su estudio.

“Clases de baile cuando quieran pues, ja, ja, ja”, escribió el cantante como título de su video, donde se le ve moviendo sus pies al mejor estilo noventero y levantando sus brazos dejando ver sus grandes músculos y una confianza absoluta. Además, el pereirano lució muy casual con un jean y una camiseta blanca con una franja naranja muy ceñidos a su cuerpo, dejando a la vista una silueta muy bien trabajada en el gimnasio.

Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera.

De inmediato sus seguidores no dudaron en darle los likes que merecía dicha publicación, al punto de acumular más de 16 mil en un solo día, junto a centenares de comentarios en los que se leen mensajes de usuarios urgidos porque el cantante abra lo más pronto posible su nueva academia de danza, pues según ellos tiene todo para ser exitoso en el mundo de la danza.

“😍 Comenzó a gustarme el baile. Ya me apunto. ¿¿¿Aún quedan cupos??? 💞🦋🥀🍾🥂”, “Claro si @jhonnyrivera estaremos ansiosos esperando esas clases de baile 👏#cfibague🎤♥️”, “Yo quiero”, “A dónde la inscripción je, je, je 😍”, “Yo quiero clases personalizadas”, “👏 yo quiero, pa’ mañana es tarde 👏”, “Lo amé 🔥😍 que bello @jhonnyrivera 😘”, “Mucho flow para este cuerpito @jhonnyrivera 😍😂”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera.

Sin embargo, hubo uno que subió el nivel a niveles insospechados, pues este usuario fue tan osado que comparó al pereirano con uno de los cantantes más legendarios en la historia de la música mundial. Se trata del británico Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen, quien tenía una forma muy particular de moverse en los escenarios con atuendos muy ceñidos y a la vanguardia de su época. “Parce igualito a Freddie mercury #FreddieRivera 😂”, fue el cómico mensaje del seguidor de Jhonny.

Esta no es la primera vez que Jhonny se deja llevar por los retos coreográficos virales de TikTok e Instagram. Hace un par de semanas el cantante se añadió al reto viral del “right, left”, en el que tenía que seguir el ritmo de unos pies bailando el temón dosmilero Follow The Leader, indispensable en las horas locas de cualquier fiesta.

En su video Rivera hizo la mímica a la perfección y hasta se atrevió a grabarse sin camiseta, dejando a más de uno suspirando, pues mantiene un muy buen cuerpo a sus 49 años.