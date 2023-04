Jhonny Rivera contó cómo le robaron una millonada: esto fue lo que le pasó

El reconocido cantante quiso dar un regalo especial, pero su plan no salió como lo esperaba.

Jhonny Rivera, el cantante y compositor musical de éxitos como: “Mi decisión”, “Guaro”, “Usted no me olvida”, “El pegao”, “El dolor de una partida”, “Te extraño”, “Tomando cerveza”, “El mujeriego”, “Nuestro amor no puede ser” se ha ganado el corazón y la admiración de todos los colombianos.

Cantante colombiano, exponente del género popular. - Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Por su larga trayectoria, este hombre ha logrado tener una carrera bastante prometedora, que le permitió cambiar su estilo de vida, por lo que ahora goza de bastantes comodidades y uno que otro lujo que de vez en cuando presume por medio de sus redes sociales.

Además de llevar a cabo algunas de las presentaciones más memorables de la industria musical nacional, este hombre se ha convertido en uno de los más constantes a la hora de subir contenido para sus admiradores y sobre todo admiradoras.

Como es costumbre, es bastante activo por medio de sus redes sociales, donde además de mostrarle a sus millones de seguidores lo que sucede en su día a día, lo que hace y hasta lo que almuerza, de vez en cuando les comparte ciertas malas experiencias que vive.

Esta semana, el artista de música popular le contó a sus fans un robo cibernético del que fue víctima y que quiso revelar para que las personas tengan mucho más cuidado a la hora de hacer compras por internet, sobre todo si se trata de conciertos importantes y una gran suma de dinero.

El cantante Jhonny Rivera vivió una amarga experiencia y le contó a sus seguidores. Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera.

El cantante y compositor colombiano inició contando -por medio de sus redes sociales- que estaba acompañando a su nieta a un concierto en México de su banda favorita de K-pop, Blackpink.

No obstante, lo que sería un viaje inolvidable se convirtió en toda una odisea, después de que adquirieran las boletas por medio de una plataforma que nunca se las envió y de la que jamás obtuvieron respuesta alguna.

“Compré las boletas hace dos meses a través de una plataforma y como que nos robaron. Pagué 16 millones de pesos y las boletas nunca llegaron”, expresó el artista, quien confesó estar muy molesto por el robo.

Pero como ya también había comprado los vuelos y el hotel donde se quedarían, decidieron ir y conseguir boletas de emergencia, pero estas no tendrían la mejor ubicación y la pequeña no podría disfrutar realmente del espectáculo.

“En el tumulto, parados y atrás. Hellen qué va a alcanzar a ver. Donde me la suba a los hombros, me pegan un botellazo”, destacó el artista.

Finalmente, después de un buen rato, Rivera reapareció con la buena noticia de que había encontrado mejores boletas, pero que igual tuvo que volver a pagar una millonada.

El hombre no perdió el tiempo para resaltar que, efectivamente, él se había percatado de que la página fuera real y tuviera todos los permisos para poder comercializar boletería, por lo que hasta el momento sigue sin entender exactamente qué fue lo que sucedió.

Una de las cosas que ha llamado la atención de Jhonny Rivera es que tiene detalles con las personas que quiere, pues el pasado 24 de diciembre, el artista y su equipo se encontraban viajando para uno de sus shows, sin embargo, el cantante no dejó pasar esta fecha tan especial y sorprendió a sus músicos.

“Como es Navidad, nos cogió el 24 de diciembre en carretera, estamos aquí viajando y les dije que les voy a regalar esto. No voy a decir cuánto hay acá”, empezó diciendo.

Rivera quería darles bastante dinero, pero de una manera justa, así que por medio de un video mostró la dinámica que hizo con todos. La idea era que sus colegas pusieran sus cédulas en una bolsa negra, la última que quedara se llevaría el premio mayor.

Jhonny Rivera sorprendió a sus músicos con regalo en 24 de diciembre - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Después de sacar y sacar, quedó la última, quien, entre risas, alegría y casi llanto, empezó a abanicar como si tuviera calor, con el fajo de billetes de 50 mil.

Cabe mencionar que no fue el único ganador, ya que posteriormente, el artista les dio el aguinaldo a cada uno, para que celebraran con toda.