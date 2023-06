Jéssica Cediel derrocha sensualidad con vestido “reciclado”

Jéssica Cediel es una de las mujeres más queridas por los televidentes no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, pues su talento y su belleza la han llevado a conducir diferentes shows en el país y en Estados Unidos, para cadenas televisivas de renombre y realities que le han dado la vuelta la mundo.

Su carisma y su empatía la han hecho acreedora de millones de fans, quienes no solo alaban su profesionalismo ante las cámaras, sino que también agradecen cada vez que la bogotana les regala sus fotos y videos mostrando sus curvas en conjuntos diminutos y muy ceñidos que dejan muy poco a la imaginación, como sucedió en su última publicación en su perfil privado de Instagram.

Para muchos, Jessica Cediel es de las mujeres más bellas de Colombia. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Allí, Cediel publicó un video en el que muestra el outfit que usó para una invitación a un restaurante en Miami, donde actualmente vive la presentadora. Lo curioso de este vestido no era su color palo de rosa ni lo corto que es, dejando al aire las exuberantes puertas de la colombiana, sino que tal y como la misma Jéssica lo confesó, es una de sus prendas más longevas de su guardarropa, que aún no se atreve a sacar porque le encanta y le regala mucho confort a la hora de lucir bella.

“Vean, con este vestido me toca taparme porque sino se me ven los cucos… Gente, yo reciclo ropa, este vestido lo tengo como desde el 2016 y me encanta”, declaró la presentadora en su video mientras manejaba hacia el establecimiento donde posteriormente disfrutó de una deliciosa cena y por supuesto que no faltaron los tragos y cocteles refrescantes para darle sazón a una noche de fiesta y música hasta altas horas de la noche.

Foto: Instagram @jessicacedielnet. - Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet.

Dicho vestido, Jéssica lo combinó con unas sandalias plateadas altas que alargaban aún más sus piernas perfectas y adicional a ellas integró una cartera mediana con accesorios plateados muy brillantes, que le daban un que muy sofisticado y elegante a todo el conjunto con el que la bogotana encantó, robó suspiros y hasta bailó con movimientos sensuales a los que sus fans están acostumbrados.

No contenta con tentar a sus seguidores con este outfit, la presentadora les dio un concierto al estilo lipsync en su carro mientras se preparaba para manejar hacia su casa, cantando uno de los grandes éxitos de Romeo Santos, pues la bachata es uno de los géneros musicales más apetecidos por la bogotana, quien en varias ocasiones se ha mostrado bailando de forma sensual este ritmo caribeño.

La sensual foto de Jessica Cediel que tiene a más de uno suspirando. - Foto: Tomada de Instagram @jessicacedielnet

“Ante todo… la comodidad y ¡la buena actitud! Mis niñas… En cuanto a la ropa y los zapatos, ustedes son igual que yop 🌸🫠😜💋”, escribió Cediel en su publicación, que ya cuenta con maps de 53 mil likes y una infinidad de comentarios en los que no solo resaltan la belleza de la bogotana, sino también su posición frente a “reciclar” su ropa y darle más uso del que las estrellas famosas le dan a su guardarropa.

“Lo que hace Dios cuando está contento definitivamente 🫠”, “Es cierto, tienes toda la razón, hay ropa que quieres tanto que no importa desde cuándo la tengas y sigues poniéndotela, por qué además de que te queda bien es cómoda y se ajusta a tu cuerpo. Muy bonito tu vestido y te luce mucho el rosa”, “Será que soy o me parece que esta mujer es pasada de preciosa. Enserio. Ufff 😍”, “Que femenina y sensual te ves con ese vestido, te regalo un ¡wow!”, son algunos de los mensajes de cariño que le dejan a la presentadora en la sección de comentarios.

Mientras tanto, Jéssica se recupera de su noche de fiesta, cuyos recuerdos aún se pueden ver en sus historias de Instagram, donde la bogotana publicó algunos de los momentos más memorables de su salida.