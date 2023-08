“Solo publicidad”: Alina Lozano presumió lujoso regalo de Jim y le ‘dan palo’, dicen que es mentira

En los últimos días, su romance tuvo un giro radical. Y es que Alina afirmó a través de un video que todo había terminado, dando a entender que Jim estaba muy cerca a su ex y que ya no se sentía segura de él.

View this post on Instagram

“Por qué no terminan de entender que lo que hacen es su trabajo, es una publicidad para ese hotel”, “Están pasados de ridículos. Dicen que terminaron y vuelven”, “La verdad me siento timada. Ahora, de verdad, creo que todo es un montaje. Esta señora es capaz de llorar por las redes sociales y cambiar las versiones” y “Hacen contenido, bueno o malo, pero contenido digital. Aparte generan ingresos con las publicidades, en fin”, han sido algunos comentarios que han aparecido sobre el video.

“Yo no puedo decir que mi relación fue por interés de su parte, o como mucha gente dice que me iba a quitar la pensión. En el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices”.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación —a pesar de los conflictos— no tiene una base fuerte, no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”.