Jim Velásquez rompió el silencio y confirmó si se casará o no con Alina Lozano

Pero hace unos días fue la misma Alina Lozano quien hizo una transmisión a través de su cuenta de Facebook contando que no sabía nada de su prometido y que “las cosas no estaba bien”.

“No tengo la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara, Santander, en un evento, en un desfile. Digamos que si hay un conflicto o algo en la relación, yo siento que yo, Alina, me puedo poner obsesiva mirando qué está haciendo y no quiero eso porque en este momento quiero estar cien por ciento acá”, sostuvo.