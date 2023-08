Ex de Jim Velásquez, al borde del llanto, destapó verdad sobre su relación; Alina Lozano quedó expuesta

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tendencia en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas, luego de que el influenciador le pidió matrimonio de forma oficial a la protagonista de Pedro, el escamoso. Sin embargo, esta semana la pareja volvió hacerse viral debido a que anunciaron su separación.

Mediante su página oficial de Facebook, la reconocida actriz rompió el silencio y compartió un video en el que contó las razones por las cuales decidió ponerle fin a su relación con el influenciador. Asimismo, enfatizó que lo hizo por su tranquilidad.

Alina Lozano y Jim Velásquez no pasan por su mejor momento | Foto: Instagram: Jim Velásquez/Facebook: Alina Lozano

“Tengo que reconocer que estoy afectada. Esta relación inició públicamente, se termina públicamente, se lo dije a él. Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que en el momento que hicimos publica la relación pasaron muchas cosas. Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. El amor no es para sufrir”, precisó.

El joven, por su parte, expresó que no sabía qué sucedería, que tenía incertidumbre sobre si llegarían al altar o no, pues la boda estaba muy cerca, recalcando que Lozano no le contestaba y no tenía idea de qué estaba pensando.

“Estoy un poco sensible por todo lo que está pasando, pero bueno, quise hacer el video para dar la cara. Estaba evadiendo el tema durante estos días. Yo creo que ustedes merecen saber qué pasó y contarles todo”, inició inicialmente.

Luego, sentenció: “No nos hemos visto hace como diez días. No me contesta el teléfono. No sé nada de ella. Como que la comunicación ha estado muy mal. Nosotros hicimos que nuestra relación se hiciera pública y permitimos que todas las personas se metieran”.

El joven habló del futuro de su relación. | Foto: Facebook Jim velásquez

El influencer contó lo que está pasando en su relación. | Foto: Facebook Jim Velásquez

Ante la ola de reacciones que causó la ruptura de la pareja, la exnovia de Velásquez, Nicol Triana, reapareció este fin de semana y subió una contundente publicación en TikTok sobre su relación con el actor de 24 años, con quien estuvo recientemente.

La creadora de contenido compartió una grabación, en la que sale inicialmente con lágrimas en los ojos, y mostró algunos de los mejores momentos que ha pasado junto a Jim durante los últimos meses. No obstante, precisó que son simplemente amigos.

“Mi video más personal. Las personas son muy crueles sin saber la verdad”, fue el mensaje que escribió la joven para acompañar la pieza audiovisual, la cual fue musicalizada con la canción Mi Religión, interpretada por Maná.

Triana señaló finalmente en una transmisión en vivo en la red social china que ella nunca se metió en la relación del actor y Alina Lizano, la cual admitió que fue real, y enfatizó que en ningún momento ha pensado volver con este, puesto que están mejor como amigos y tiene actualmente novio.

Nicole Triana, ex de Jim Velásquez | Foto: Instagram: @nicole_triana_18

Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron | Foto: YouTube: Bésame