Se filtró la anhelada playlist que posiblemente cantará Shakira en los MTV VMAs 2023

She Wolf, La Tortura, Te Felicito, Chantaje, Estoy Aquí/Ciega Sordomuda, Underneath Yout Clothes, Can’t Remember To forget You, Objection, Ojos Así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie, Waka Waka y Session 53 serían las canciones de Shakira que se escucharían en vivo, siendo un popurrí como el que presentó la colombiana en su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.