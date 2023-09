Soñar con ratas: ¿qué significa y cómo se interpreta?

El sueño con ratas

Para algunos, soñar con ratas puede resultar siendo una pesadilla por el hecho de que estos animales, dependiendo de las percepciones, no son los más agraciados; incluso, hay casos en los que se desarrolla una fobia hacia estos seres vivos.

Un factor a tener en cuenta es la cultura, ya que una rata no tiene el mismo significante en el oriente que el occidente. El portal de Psicología Online recalca que universalmente se le puede atribuir a un sueño con estos roedores a la llegada de cambios en la vida, los cuales deberán ser afrontados . Esto sí solo se soñó con los animales sin hacer nada.

No obstante, teniendo en cuenta recopilaciones de El Mundo, todo puede variar según el sueño. “Normalmente, soñar con ratas que corren va asociado a la huida y, por tanto, esto se traduce en que estás evitando afrontar un conflicto que debes resolver cuanto antes. Además, suele relacionarse con una persona con la que todavía no has intentado solucionar nada”, consignan.