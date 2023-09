¿Qué significado tiene soñar con una expareja, según la psicología?

Ahora bien, uno de los sueños que más puede producir todo tipo de preguntas es cuando se hace una visualización en la mente con la expareja, así que los académicos expertos abordan esta premisa y dan posibles respuestas sobre cuál podría ser el significado de soñar con el ex.

Soñar con la expareja

Académicos de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, comparten que soñar con la expareja no está directamente relacionado con que se eche de menos a esa persona.

Según Deirdre Barrett, profesora de Psicología en la citada institución de educación superior, son diferentes las razones por las que se puede estar soñando con la expareja. Igualmente, señala que no es una señal de romanticismo , de modo que no significaría echar de menos realizar planes con ese ser.

En vista de lo anterior, soñar con la expareja no significa que necesariamente se deba romper con una relación actual o dejar de conocer a nuevas personas.

Otra de las posibilidades que también suelen ser de alta consulta es cuando se sueña teniendo relaciones sexuales con el ex. Para este caso los expertos de Psicología Online dicen que el significado de esto es que se echa de menos tener un encuentro íntimo con esta persona, tras experiencias con otros o por necesidad de consumar el deseo.

Necesidad de cambio

En la misma corriente de sueños con las exparejas sentimentales, uno de los significados más relevantes de esto es que se necesita cambiar como sea. “Psicólogos también afirman que soñar con un ex simboliza una necesidad de cambio urgente” , consigna El Mundo .

Cuando se sueña con el ex luego de una ruptura reciente, significa que hay que transformar el estilo de vida que se tenía con ese ser , mientras que el inconsciente comprende que esa persona ya no estará más en el día a día.

Otras personas en el sueño