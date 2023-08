Giovanny Ayala desea irse del país, luego de ser robado: “Este país se convirtió en una mano de ratas”

El artista llanero confesó en sus redes sociales que sufrió el susto de su vida: “A los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’. Me abren la puerta, me roban mi cadena, que es algo especial para mí, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y mis gafas”, fue lo que dijo.