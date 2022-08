Video | “Señor, mida sus palabras”: hermano de Darío Gómez se despachó contra Giovanny Ayala

El pasado martes 26 de julio Colombia perdió a unos de los máximos exponentes de la música popular. Ese día, en la Clínica Las Américas, falleció el famoso cantante Darío Gómez, más conocido como el ‘Rey del Despecho’.

De acuerdo con un comunicado emitido en ese momento por la clínica, Darío Gómez ingresó a esa institución “en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”. Ya en el lugar, afirmaron que le realizaron “maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados”.

Antes de ser sepultado, el 30 de julio, seguidores y colegas de Darío Gómez le rindieron homenajes, lamentando su partida.

De hecho, el 28 de julio, en el coliseo Yesid Santos, mientras estaba en cámara ardiente, sus colegas decidieron decirle adiós con una de las canciones más icónicas de Darío Gómez: ‘Nadie es eterno’.

Al parecer todo transcurrió con calma; sin embargo, Giovanny Ayala no dudó en enviar un mensaje contundente en sus redes sociales a algunos músicos, diciendo:

“Despedir al maestro Darío Gómez es llevar su corazón, es llevar ese sentimiento de tristeza, ese vacío que nos deja huella el maestro, Darío Gómez, por su partida. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus redes sociales (...). No hagan eso, colegas. No hagamos eso. Llevemos ese sentimiento bonito que nos recuerda él con su humildad para despedirlo por siempre”, se le oyó decir a Ayala en un video.

Tras las declaraciones de Giovanny Ayala, el hermano de Darío Gómez, Nelson Gómez, le salió al paso a lo dicho por el cantante y pidió que “mida sus palabras”.

Así mismo, Nelson Gómez dejó claro que como familia de Darío Gómez no vieron oportunismo de algunos cantantes en medio de la despedida que le hicieron al ‘Rey del Despecho’.

“Quién le dijo a usted señor que los hermanos estábamos buscando fama, o Jhonny, o Luis Alberto Posada, o Charrito, o Arelys, o Francy, o Galy Galiano (...). No habías nacido cuando nació ‘Un amigo en la barra’, yo creo. Ni siquiera habías nacido o estarías muy chiquito. Mide tus palabras, sin ofenderte”, le dijo Nelson Gómez a Ayala en un video que publicó en Instagram.

Así mismo, Gómez le recordó que con sus declaraciones hirió al gremio de la música popular, entre ellos a los cantantes. También le manifestó a Ayala que contrario a lo dicho por él, en la familia estaban agradecidos con los artistas que le cantaron a su hermano en medio del funeral.

“Eso era lo que él quería, que le cantáramos sus canciones. Veo más con garbo de prepotencia a Giovanny Ayala que en sus palabras dice: ‘Yo fui y canté dos temas míos’. O sea, como sentirte más grande, ante el más grande. Señor, aquí hay que respetar a Darío, hoy, mañana y siempre, de corazón”, agregó Nelson Gómez.

Por último, el hermano de Darío Gómez les pidió a sus colegas que no se preocupen por lo que estaban hablando. “Que fuimos a buscar fama. No. Nosotros no lo sentimos así. La familia no, y los hermanos tampoco, no se preocupen”, concluyó.