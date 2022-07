Lejos de los escenarios: Darío Gómez mostró cómo era la vida en su finca en último video publicado en Instagram

Darío Gomez falleció este martes en Medellín y dejó un gran vacío en la música popular y en general en la cultura colombiana. “Clínica Las Américas se permite informar que en el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío Gómez Zapata en estado de inconsciencia, luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”, así informó en un comunicado el centro médico.

La vida musical no fue la única pasión del cantante del género popular, también lo fue la vida en el campo, en donde mostraba con orgullo que sabía hacer muchas de las actividades propias de la finca.

Precisamente en la última publicación en su cuenta de Instagram, ‘el rey del despecho’ mostró cómo era un día en su finca. “Vamos a coger unos platanitos, unos aguacaticos y unas naranjitas”, afirmó Darío Gómez al comienzo del video que se denomina “Un día con Darío Gómez” - El ‘rey del despecho’.

Gómez estuvo acompañado de uno de sus trabajadores y mostró en el video su conocimiento en las labores de la finca y el amor que sentía por la naturaleza. “Le cuento a la familia del despecho que en esta jaula grande tengo a las gallinas ponedoras”, narró Darío Gómez en otro de los apartes de esta pieza audiovisual en la que muestra su vida en el campo, lejos de los escenarios en los que acumuló muchos éxitos.

Aunque el video fue publicado hace algunos días, este martes empezaron a llegar los mensajes de despedida de los seguidores de Darío Gómez, quienes expresaron la tristeza por su fallecimiento.

“Hasta luego, maestro”, “que noticia, vuela alto”, “nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira por la vida y el amor, descansa en paz rey del despecho. Quedarán tus canciones grabadas en nuestros corazones por siempre”, “paz en tu tumba ídolo”, escribieron los fanáticos de su música.

En otras de las publicaciones, Gómez envió un mensaje a sus seguidores. Familia del despecho, créanme que los llevo en todo momento en mi corazón, respondiéndoles de la mejor forma posible a cada de uno de ustedes. Esto para mí es un gran recorrido, con gratitud. Vivo eternamente agradecido con Dios y con todos ustedes”, recordando que está pendiente de sus redes sociales y se mantiene en contacto con los fanáticos de su música.

¿Por qué se le conocía a Darío Gómez como el ‘rey del despecho’?

A Darío Gómez se le conocía como el ‘rey del despecho’, lo cual genera dudas sobre cuál es el origen de este apodo.

En varias ocasiones el cantante reveló que este sobrenombre se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

Y es que justamente para ese año, el intérprete de Nadie es eterno estaba promocionando su álbum El rey del despecho, el cual sería su decimotercer trabajo musical, en la que aparece una canción con el mismo nombre.

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Pero a Gómez se le conoce por varios de sus éxitos, además de Nadie es eterno, con la que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes llorarán la muerte de este gran cantante colombiano.

Esta canción es considerada como uno de sus mayores éxitos e incluso inspiró una telenovela producida por Caracol Televisión que fue titulada con el primer verso de la melodía: ‘Nadie es eterno en el mundo’. Esta serie fue emitida desde 2007 hasta 2008.

La muerte de Darío Gómez generó la reacción de muchas personalidades en el país. “Noche triste con Darío Gómez ya llegando al cielo. Sus canciones y su personalidad quedan alojadas en el corazón de millones. Gracias, maestro Darío”, publicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter.