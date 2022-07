Estas son las 10 mejores canciones de Darío Gómez

Conocido como el ‘rey del despecho’, Darío Gómez dejó un largo legado en la música popular, con más de seis millones de discos vendidos a nivel mundial. Las canciones de este hombre son un infaltable en las reuniones familiares y de amigos en todas las casas colombianas.

Sin duda alguna, entre las 10 mejores canciones del ‘rey de despecho’ está su éxito ‘Nadie es eterno’, con el que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes llorarán la muerte de este gran cantante colombiano.

Esta canción es considerada como uno de sus mayores éxitos y la que lo coronó como el ‘rey del despecho’. Incluso, inspiró una telenovela producida por Caracol Televisión que fue titulada con el primer verso de la melodía: ‘Nadie es eterno en el mundo’. Esta serie fue emitida desde 2007 hasta 2008.

La segunda canción más recordada de Darío Gómez y que claramente debe estar dentro de sus 10 mejores éxitos es ‘Sobreviviré', que fue incluida en el álbum El Rey del Despecho - Internacional en 2014, disco en el que aparece en conjunto de varios otras producciones exitosas del cantante.

Las canciones de Darío de Jesús Gómez Zapata, como es el nombre completo de Darío Gómez, fueron el ingrediente de todos los fines de semana de cientos de colombianos que se al descansar en sus casas aprovechaban para cantar a todo grito los éxitos del ‘rey del despecho’.

Otra de las canciones preferidas de Gómez es Entre comillas, que trae uno de los coros más recordados por los seguidores de la música popular: “Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé, y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé”.

Seguido de esta está ‘La tirana’, una canción de despecho con la que cientos de personas se sintieron identificadas, luego de relaciones amorosas fallidas. Por esta razón es que las letras de Darío Gómez eran tan apetecidas, porque solían salir de situaciones cotidianas que se relacionaban con el sentir de millones de personas.

Cuando Daniela salió al público, no se imaginaba el trasfondo que realmente tenía la canción; sin embargo, fue tiempo después que Darío Gómez indicó de dónde provenía la historia que contaba en su melodía.

“Una bala perdida con su vida acabó, y Daniela muy niña, huerfanita quedó. Dios mío, qué ratos tan amargos. Tú la llenas de vida y otro se la quitó. El satán que a mi nieta, huerfanita dejó”, relata la canción, contando la verdadera historia de la nieta de Gómez y la forma como murió la madre de la niña.

‘La corazonada’ y ‘Así se le canta al despecho’ son otras dos infaltables en el gran legado de Darío Gómez, que aunque diferentes, representan claramente el género musical que defendió con su voz, su interpretación y su impacto en la población mundial.

Es de resaltar que, a sus 71 años, Darío Gómez se encontraba dando conciertos y llevando su música cruzando fronteras; sin embargo, este martes 26 de julio tuvo un colapso súbito en su hogar que le habría quitado la vida.

Y para finalizar la lista, no se puede dejar de incluir La torcida, El hijo del amor y Mi renuncia, éxitos que marcaron a más de una generación y que estarán en el corazón de los colombianos para recordar al gran músico que fue Darío Gómez.

La clínica subrayó que el conocido ‘rey del despecho’ ingresó sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación, “en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente se declara su muerte a las 19:31 p. m.”.