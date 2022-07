¿Por qué se le conocía a Darío Gómez como el ‘rey del despecho’?

Este martes, en horas de la tarde, falleció el cantante de música popular Darío Gómez en la Clínica Las Américas en Medellín, donde se encontraba hospitalizado desde hace varios días por complicaciones en su salud.

La noticia fue confirmada por el centro médico y se espera que en las próximas horas familiares del cantante hagan un pronunciamiento en conjunto.

A Gómez se le conocía como el ‘rey del despecho’, lo cual genera dudas sobre cuál es el origen de este apodo.

En varias ocasiones el cantante reveló que este sobrenombre se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

Y es que justamente para ese año, el intérprete de Nadie es eterno estaba promocionando su álbum El rey del despecho, el cual sería su decimotercer trabajo musical, en la que aparece una canción con el mismo nombre.

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Pero a Gómez se le conoce por varios de sus éxitos, además de ‘Nadie es eterno’, con la que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes llorarán la muerte de este gran cantante colombiano.

Esta canción es considerada como uno de sus mayores éxitos e incluso inspiró una telenovela producida por Caracol Televisión que fue titulada con el primer verso de la melodía: ‘Nadie es eterno en el mundo’. Esta serie fue emitida desde 2007 hasta 2008.

En un comunicado emitido por la clínica se revela la causa médica de su deceso. Gómez ingresó este 26 de julio al servicio de emergencias en estado de inconsciencia.

La clínica cuenta que sufrió un colapso súbito en su residencia y llegó sin signos vitales. A pesar de que el personal del hospital, uno de los mejores de Antioquia, hizo todo lo posible por reanimarlo, el cantante falleció a las 7:31 p. m.

. - Foto: Clínica Las Américas

Así fue como Gómez mató a su papá

Pese a que su vida ha estado marcado por diferentes tragedias, una que destacó fue el día que confesó haber matado a su papá.

“Después de haberla golpeado, a mi mamá, tomó la escopeta y la cargó para llegar a matarla. Yo me le tiré y agarré la escopeta. Salí corriendo con ella a botarla a la huerta sin saber siquiera que estaba montada”, dijo.

Sin embargo, pese a que llevaba la cacha por delante y el tubo hacia atrás, Darío Gómez acabó disparando y ocurrió la lamentable tragedia.

“Ese día se fue el tiro y maté a mi papá. Mi padre se desangró de inmediato y boté la escopeta”, recordó.