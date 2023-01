Giovanny Ayala responde a las críticas y explicó por qué no le puso el anillo a su novia

Días atrás, Giovanny Ayala, uno de los cantantes y compositores más reconocidos de la música popular, fue tendencia en redes sociales, luego de que compartiera en su cuenta oficial de Instagram, con sus más de 427 mil seguidores, un video de lo que fue su propuesta de matrimonio a su enamorada, mujer que pocos conocen en realidad de quién se trata.

Sin embargo, hubo muchas cosas de la grabación que llamaron la atención de sus seguidores, entre ellas la forma en la que le pidió su mano, pues todo ocurrió durante un almuerzo ‘corrientazo’ que ambos compartían; el anillo lo encontró su enamorada justo en la parte donde le quedaba un poco de arroz y tajadas, donde se percató de la existencia de dicha joya.

Giovanny Ayala, propuesta de matrimonio. - Foto: Instagram @giovanyayalaoficial

La joven, entre risas y con un bocado en la boca, tomó la argolla y se la mostró a Giovanny, quien fingió no saber nada de lo que pasaba en ese momento. Poco después, el artista le hizo la propuesta y procedieron a colocarlo en el dedo anular de la mano derecha de su pareja, dando a entender que le dio el “sí, acepto”.

Pero no todo terminó ahí, pues muchos de los internautas criticaron en redes la reacción del artista y la forma en la que colocó el anillo en su dedo, e incluso, lo catalogaron de “ordinario” y “poco caballeroso” por no ser él quien le coloque la argolla a su prometida. A su vez, también criticaron que no se haya arrodillado ante tal evento especial.

“La que no se debe aventar es ella 😂, le tocó ponerse el anillo sola 😢”. “No, pero que guiso poner un anillo en un corrientazo 🤣”. “😂 Pobre, le tocó ella misma ponerlo, ¿¿¿o sea??? 😂😂”. “No me gustó esa pedida de mano, le faltó ser más especial, ella fue quien se puso el anillo. Tú debías coger el anillo y colocárselo, te falta ser más especial”. “No, así no, sin romanticismo no, papito, no me decepcione, arrodillado le pides matrimonio y tú le colocas el anillo”. “Uyyy no, terrible 😂😂😂, muy particular la forma de pedir la mano… por no decir otra cosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Sin embargo, ante la ola de críticas que recibió, Ayala decidió romper el silencio y salir en su defensa, donde dio las razones por las que realizó la propuesta de dicha manera.

Respuesta de Giovanny Ayala - Foto: Tomada de Instagram @giovannyayalaoficial

“Buenas noches, amigos. Gracias por la observación, les quiero aclarar que tuve un accidente de posible fractura, por eso fui intervenido por un profesional “quiropráctico” dónde prácticamente tengo una inmovilización en mi dedo índice derecho y por eso no puedo darle movimiento para darle manejo a sostener un anillo y ponérselo en su momento a mi novia. Pueden apreciar el video que les acabo de mandar, para que ustedes no digan que fue falta de caballerosidad”, escribió en la misma publicación donde anunció su compromiso.

¿Se casaron? Marc Anthony y Nadia Ferreira habrían contraído matrimonio en Miami

Desde que se supo que el cantante de salsa sostiene una relación amorosa con la virreina universal de Miss Universo, la paraguaya Nadia Ferreira, fanáticos del artista y la modelo no han dejado de estar pendientes de cada uno de los pasos que dan en pareja.

Nadia, treinta años menor que él, se ha mostrado feliz al lado de su novio desde que iniciaron su relación y mucho más cuando decidieron comprometerse. Sin embargo, hasta el momento la pareja había mantenido un bajo perfil y alejada de los medios.

De acuerdo con el programa de Miami ¡Siéntese quien pueda!, la pareja se habría comprometido este sábado 21 de enero. Aunque los novios no han publicado nada en sus redes sociales, el medio aseguró tener detalles de la exclusiva, pues reportaron que la cuarta boda del puertorriqueño habría sido en la ciudad de Miami.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se habrían casado el sábado 21. Foto: tomada de Instagram @marcanthony - Foto: @marcanthony

Se comentó que el cantante cedió a su pareja la organización de la celebración, y también se dijo que en el menú se incluyeron platos típicos de Paraguay. Por otro lado, se pudo confirmar que la modelo se encontraba en Miami, pues subió una historia a su cuenta de Instagram en un yate con la ubicación.

Además, fue vista recientemente buscando vestido de novia en una reconocida tienda de Nueva York. Por otro lado, también se mencionaron algunos de los invitados, pues David Beckham habría asistido junto a su familia, ya que consideran a Marc como parte de la familia.

Entre otros invitados se encontrarían el cantante colombiano Maluma y la actriz mexicana Salma Hayek.

Cabe resaltar que en los anteriores meses la pareja confirmó su amor en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022, en donde Marc agradeció a su novia mientras recibía el premio al mejor álbum de salsa. “Para empezar, Nadia”, le dijo Anthony a su amor mientras estaba en el escenario. “Gracias por estar conmigo y darme lo mejor de ti y hacerme el hombre más feliz”.

Este sería el primer matrimonio de la modelo, mientras que de confirmarse se trataría del cuarto matrimonio del cantante, quien estuvo casado con Jennifer López, luego con la Miss Universo Dayana Torres y en tercer lugar con la modelo Shannon de Lima.