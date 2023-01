Marcelo Cezán se sinceró y habló del duro momento económico que atravesó: “toqué fondo”

Édgar Alfredo Gómez, más conocido como Marcelo Cezán, es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión nacional, debido a su trayectoria en formatos como Do re millones y Bravíssimo. Su talento también como actor conquistó el corazón de cientos de personas, quienes aún lo recuerdan por el trabajo que realizó en producciones como Tentaciones, Me llaman Lolita, Amor a la plancha, Amor sincero, Anita, no te rajes y Juego limpio.

Ante el reconocimiento que ganó en los medios colombianos, el artista sumó un gran número de seguidores en redes sociales, quienes se interesaron por conocer detalles de su vida personal, familiar y amorosa. En distintos momentos, estos curiosos indagaron sobre sus actividades, proyectos, planes a futuro e inconvenientes que atravesó.

Pues bien, recientemente, el conductor de Bravíssimo, programa de entretenimiento de Citytv en los fines de semana, habló sobre la época que vivió antes de conocer a su esposa Michelle Gutty. A través de una entrevista concedida para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, Cezán dio detalles de lo que fue su vida llena de excesos por las fiestas, gracias al éxito profesional como cantante y actor.

“Al final del día yo llegaba a mi casa y como que... sentía un vacío que no me daba la paz total. Eso lo llené con fiestas, con cosas, con bohemia... Igual la pasé bien, no reniego de ese momento”, señaló el artista colombiano para el programa.

Asimismo, indicó que esta situación lo llevó a tocar fondo y darse cuenta de que había llegado a una “ruina económica” al sumar un total de “400 millones de pesos” en deudas, debido a la cantidad de préstamos que adquiría sin pensarlo y que luego malgastaba.

“Pagaba cuotas de más de 12 millones, solo al menos (...) Sentía en el fondo que iba esa caída y en diciembre 24 de 2010, ese día toqué fondo”, aseguró el artista. Sobre ese día, manifestó que estuvo enfermo de amigdalitis y no lograba controlar su padecimiento.

Incluso, el presentador cuenta en la entrevista que su estado de ánimo había decaído y estaba muy afectado por la situación que vivió en ese momento, al punto de pensar en atentar en contra de su vida.

Marcelo Cezán tuvo que ser operado por inconveniente de salud, ¿qué le pasó?

Marcelo Cezán llamó la atención de sus fieles fanáticos en redes sociales, luego de que su pareja sentimental, Michelle Gutty, compartiera una serie de historias en las que comentaba sobre una cirugía a la que fue sometido el actor. La también artista relató un poco de lo que estaba viviendo, dando un parte de tranquilidad sobre la salud de su compañero.

“Ya mi Marcelo Cezán salió de cirugía, señores. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahora, esperando que salga de recuperación”, escribió en un post, dejando claro que todo estaba saliendo bien.

Michelle Gutty, al recibir varias preguntas sobre qué llevó a Cezán a ser operado, aprovechó las historias de su perfil para aclarar dudas y mencionar la razón por la que su esposo fue operado. La actriz indicó que se trató de una hernia umbilical con malla, la cual fue manejada por los especialistas.

“Yo aquí contándoles cómo va todo… ya se despertó y están dándole líquidos para ver cómo tolera la ingesta. Para quienes preguntan de qué lo operaron: de una hernia umbilical con malla”, dijo en otra imagen, donde ubicó un texto con el que explicó la situación.

Al encontrarse de nuevo con su pareja, la artista le tomó una foto al presentador en la que expresó que todo estaba bien y lo que faltaba era la respectiva recuperación.

“Hasta recién operado se ve divino. Te amo, Marcelo Cezán. Ahora a recuperarnos”, agregó.