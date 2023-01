“Le tocó ponerse el anillo sola”: las fuertes críticas que ha recibido Giovanny Ayala por su propuesta de matrimonio

Giovanny Enrique Murcia Ayala, más conocido como Giovanny Ayala, es uno de los cantantes y compositores más reconocidos de la música popular. A pesar de que ha tenido gran éxito en la industria, no le ha ido igual en el amor.

A mediados de 2020, estuvo en la boca de la prensa luego de que una joven afirmara que vigilaba a su exesposa por petición de él, poco después de su separación. Sin embargo, varios años después, ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ayala compartió con sus más de 427 mil seguidores, un video de lo que fue su propuesta de matrimonio a su enamorada, mujer de la que pocos conocen en realidad de quién se trata.

“En realidad no sé qué hacer, estoy pensando, ¿ustedes qué harían respecto a esto”, fue la pregunta que inició el video.

Sin embargo, hubo muchas cosas de la grabación que llamó la atención de sus seguidores, entre ellas, estuvo la forma en la que le pidió su mano, pues todo ocurrió durante un almuerzo ‘corrientazo’ que ambos compartían; el anillo lo encontró su enamorada justo en la parte donde le quedaba un poco de arroz y tajadas, allí se percató de la existencia de dicha joya.

La joven, entre risas y con un bocado en la boca, tomó la argolla y se la mostró a Giovanny, quien fingió no saber nada de lo que pasaba en ese momento. Poco después, el artista le hizo la propuesta y procedieron a colocarlo en el dedo angular de la mano derecha de su pareja, dando a entender que le dio el “sí, acepto”.

Pero no todo terminó ahí, pues muchos de los internautas criticaron en redes la reacción del artista y la forma en la que colocó el anillo en su dedo: “La que no se debe aventar es ella😂le tocó ponerse el anillo sola😢”, “No, pero que guiso poner un anillo en un corrientazo 🤣”, “😂 pobre le tocó ella misma ponerlo o sea??? 😂😂”, “No me gusto esa pedida de mano, le falto ser más especial ella fue quien se puso el anillo, tú debías coger el anillo y colocárselo te falta ser más especial”, “No, así no, sin romanticismo, no papito, no me decepcione, arrodillado le pides matrimonio y tú le colocas el anillo” y “Uyyy no terrible 😂😂😂 muy particular la forma de pedir la mano… por no decir otra cosa”.

Jhonny Rivera asegura que en Bogotá siempre lo confunden con Giovanni Ayala

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia durante los últimos años. Además de su reconocido talento en canciones sobre amor y desamor, el risaraldense es admirado por sus fanáticos debido a la forma espontánea en que se dirige a ellos y les comparte cada detalle de su vida profesional y personal.

El artista se encuentra actualmente en Bogotá, lo que lo llevó a recordar una anécdota que se repite una y otra vez cada que visita la capital del país: en varias ocasiones ha sido confundido por los bogotanos con el también cantante de música popular Giovanny Ayala.

Jhonny Rivera aseguró que siempre en Bogotá lo confunden con Giovanny Ayala. Foto: Instagram. - Foto: Instagram

Así lo confesó a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde lo siguen más tres millones de usuarios. En la plataforma decidió hablar del tema mientras desayunaba en el restaurante de un hotel donde se está hospedando.

La situación le volvió a ocurrir en su más reciente visita a Bogotá, cuando se disponía a bajar en un ascensor. Allí fue abordado por una persona que lo saludo amablemente y le preguntó cómo estaba. Pero según cuenta el cantante, en esa pregunta, la persona mencionó el nombre de Giovanny Ayala, pensando que era el nombre de Jhonny Rivera. Que, según contó el risaraldense, no fue la única persona que lo confundió.

Jhonny Rivera es conocido nacional e internacionalmente por sus éxitos musicales del género popular. - Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Oigan, sí que me confunden en Bogotá con Giovanny Ayala. Yo me aterro. Ya hoy van dos personas. En el ascensor un señor: Don Giovanny, buenos días, ¿cómo amaneció?”, dijo el cantante de música popular en sus historias de Instagram. También le aclaró a las personas que en realidad era Jhonny Rivera, a lo que la persona se disculpó con vergüenza.

La otra persona que lo confundió estaba en el restaurante. Emocionado les avisó a sus familiares que ahí se encontraba el famoso, pero nuevamente fue llamado Giovanny Ayala. Según cuenta el cantante, la persona le confesó que ve un gran parecido físico con el artista llanero reconocido por su canción De rodillas te pido.

“Cuando llego acá al restaurante, cuando viene un muchacho: ¡Uy! Miren quién está aquí, miren, miren, ¿Ya lo vieron? ¿Si saben quién es él? Le dice a la familia… ¡Giovanny Ayala!”, afirmó Rivera en sus redes sociales. Confirmando que al parecer los bogotanos no son muy amantes de la música popular y suelen confundir a estos dos cantantes.