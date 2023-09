Sara Uribe borró de su cuerpo un tatuaje que se había hecho en honor a Fredy Guarín

Durante la relación y en un acto de amor, Sara tomó la decisión de realizarse unos tatuajes, algunos de gusto personal, mientras que otro tenía una intensión amorosa relacionada con su pareja en aquel entonces, sin embargo, y tras varios años de lo sucedido, la mujer nacida en Medellín ha dejado claro que no se dará una segunda oportunidad con el ahora exfutbolista.

Debido a esto, Sara ha tomado la decisión de realizarse un procedimiento en su piel para eliminar algunos tatuajes que, según ella, ya no la representan, como el que se hizo en honor a su pareja en ese momento. A pesar de que no reveló detalles a fondo, la modelo comentó que “ya pasó su momento”, no obstante, sus seguidores recuerdan el tatuaje que se realizó en honor al padre de su hijo en uno de sus dedos.