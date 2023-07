Fredy Guarín volvió a lucir su cuerpo y mostró orgulloso el cambio físico que ha tenido

Fredy Guarín sigue siendo tema de conversación en las redes sociales debido a su apariencia física que ha venido cambiando en las últimas semanas. El polémico jugador que ha protagonizado diferentes situaciones que han sido ampliamente conocidas y criticadas por los usuarios, en su mayoría por temas relacionados con su vida sentimental. Además de las situaciones en las que se ha visto envuelto, también ganó reconocimiento por su gran talento demostrado en diferentes equipos a nivel nacional e internacional, sin embargo, desde hace algunos años el jugador ya no se encuentra activo desde su corto paso por el equipo de Millonarios en el 2021.

“No tengan miedo al qué dirán, téngale miedo a dejarse llevar por alguna parte de esta sociedad que lo que quiere es verlo mal. Si usted se cae 1.000 veces, pues 1.0001 veces se levanta. Somos obra de Dios, no dude que él tiene proyectos maravillosos para todos nosotros. Dios los bendiga, mi gente”, escribió el Guaro, como se le conoció en el balompié, en su Instagram.

La fotografía de Fredy Guarín mostrando su estado físico

Las reacciones por parte de sus amigos, conocidos y seguidores no se hicieron esperar. La publicación se llenó de comentarios positivos y de motivación para que siguiera adelantando el proceso de mejorar el estado físico. “Me encanta la gente que se muestra tal cual es. Sin filtros ni apariencias”, “El cuerpo tiene memoria, usted baja rápido crack”, “directo a los que le dieron tanto palo por subir la foto con unos kilos de más, no lleva ni 15 días y ya bajo, lástima que no pudimos disfrutarlo más en Millos, pero bendiciones Guaro”, fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores del exfutbolista de 37 años.