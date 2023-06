Sara Uribe reveló cómo es su relación actual con Fredy Guarín

A través de la dinámica en Instagram de “Hazme una pregunta”, a la modelo y presentadora Sara Uribe le consultaron cómo es su relación con Fredy Guarín, el exfutbolista con quien sostuvo una relación sentimental y es el padre de su hijo Jacobo.

En dicha red social, uno de sus seguidores le preguntó puntualmente: “¿Cómo es tu relación con el papá de Joaco?”. Ante esa consulta, Sara Uribe fue contundente y respondió “cordial”.

Posteriormente, otro seguidor le preguntó si el pequeño Jacobo estaba con su papá, Fredy Guarín.

“Sí, Jaco ha compartido el fin de semana con su papá, ya que el próximo fin de semana que es el Día del Padre no estará con él porque el viernes sale de vacaciones y nos vamos Jacobo y yo a pasear juntos”, respondió la modelo antioqueña.

Así mismo, se refirió a la personalidad de su hijo. “Jacobo es el hombre más tierno que conozco, me expresa su amor de manera infinita. Es exageradamente noble y siempre piensa en los demás”.

Sara Uribe y Freddy Guarín cuando sostenían una relación sentimental. - Foto: Instagram: Freddy Guarín

Por último, aprovechó la interacción con sus seguidores para hablar sobre el momento por el que atraviesa en su vida.

“No hay una fórmula (para soltar), a mí a veces se me hace difícil en la mayoría de casos. Es un proceso que no termina. La terapia ayuda, el amor que uno siente por uno ayuda. Hacer cosas que a uno le gustan ayuda, todo suma (...) La vida tiene sus altas y bajas, pero nunca pierdo la felicidad que siento. Porque uno puede ser feliz en conjunto y saber llevar los dolores de la vida. La respuesta es sí, soy feliz”, destacó Sara Uribe.

Vale destacar que Sara Uribe es una de las mujeres más famosas en el país, a pesar de tener una carrera relativamente corta en la televisión colombiana.

Antes de ser una de las ganadoras de la segunda temporada de Protagonistas de Novela del Canal RCN (reality en el que se dio a conocer), la paisa ya había hecho un recorrido importante en el modelaje y había incursionado en la televisión regional, siendo presentadora de programas como Venga a mi Pueblo Antioqueño de Teleantioquia y Modelos Televisión de Cosmovisión.

Sin embargo, Sara estaba enfocada en llegar a más audiencias y el polémico reality, del que salieron figuras como Elianis Garrido y Cristina Hurtado, fue su trampolín para hacerse conocer a nivel nacional. Con este impulsó, logró tener una posición en segmentos y shows como Muy buenos días, Estilo RCN, El Lavadero, Lo sé todo, La kalle, La vuelta al mundo en 80 risas y, finalmente, hace poco hizo las veces de participante en el concurso extremo Survivor, la isla de los famosos del canal RCN.

La modelo demostró su fuerza durante este programa. - Foto: Instagram @sara_uribe

Todo este recorrido le ha valido a Sara Uribe una fama grande que se traduce en millones de seguidores en sus redes sociales, quienes no se pierden ningún movimiento de la paisa y participan en todas las dinámicas que ella hace en sus historias, donde los juegos de preguntas y recuerdos son los que más participación activa tienen. Sin embargo, es en sus redes sociales donde la también empresaria recibe a su vez críticas.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Uribe le ha dado una vuelta a sus redes sociales por completo. De manera frecuente, la paisa de 32 años sorprende con cambios de look, invitados especiales para entrevistas candentes y fotos y videos que dejan mucho qué ver de la empresaria y modelo.

La modelo quiso parecer a la Barbie pero obtuvo comentarios fuertes. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe

En días pasados, Uribe subió un video a modo de expectativa en el que aseguraba que siempre había sido “la muñeca” de muchas personas, pero que eso iba a cambiar dentro de poco tiempo: “¿Cuándo has sido una muñeca? Yo lo he sido muchas veces ☺, una muñeca que se deja manejar, una muñeca que la pasan de un lado a otro. Una muñeca de exhibición. 🙋🏼‍♀️ ¿Pero saben qué? No más. 🧏‍♀️ Tu muñeca 🎀 🩷 ...Coming soon”, escribió en el post.

Sin embargo, muchos de sus seguidores no le aplaudieron la forma en la que se veía y aseguraron que ya no tenía la edad para estar queriéndose parecer a la Barbie. “Fue una muñeca con dones de oportunista y salió a la caja de nuevo”; “muñeca sí pero de la mafia, aunque cada vez te pareces más a la tigresa de oriente con tanto Botox y esa jeta inflada”; “Tantas mujeres haciéndose miles de cirugías parecer una Barbie y terminan siendo, pero deformes”; “Parece una muñeca diabólica”; “ya está muy grande para esas cosas”.

Luego de esto, Sara subió una serie de fotos en la que se le ve con una pinta rosada y una peluca del mismo tono en estilo de muñeca Barbie. El mensaje que le puso a las imágenes también hacen referencia a un eslogan del icónico juguete.

“Ser lo que queramos ser, cuando queramos serlo. Saber que nuestra vida no depende de los comentarios de los otros y que solamente nosotr@s tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Muchos hablan. Pocos saben y los que saben no hablan. Y bueno, mi pelo rosado porque sí… Hago lo que quiero”. Muchos alabaron el look de la presentadora, pero otros le dijeron que estaba “muy vieja” para usar peluca y ropa ajustada, hasta le mencionaron que es madre.