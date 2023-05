“Supérame”, Sara Uribe se pronuncia ante las críticas sobre su forma de criar a su hijo

Sara Uribe es una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana, todo gracias a que desde hace más de dos décadas ha deslumbrado a los televidentes con una figura inigualable y una personalidad arrolladora y sencilla que contiene muy latentes sus orígenes paisas y su idiosincrasia antioqueña, que con su acento termina enamorando a miles de cibernautas.

Es por eso que la también modelo le abre espacios en su agenda a sensuales sesiones de fotos con los que deleita a sus más de 6.9 millones de seguidores, con conjuntos de lencería elegantes y a la vez eróticos que no dejan nada a la imaginación. Estas publicaciones también las combina con algunos adelantos de sus proyectos televisivos y con postales y clips donde muestra una de las facetas que más le llenan el alma, la de ser mamá.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

Su hijo Jacobo, fruto de la relación que la presentadora tuvo con el futbolista Freddy Guarín, también es protagonista en muchas de las publicaciones, no solo en el perfil de la paisa, sino también en sus historias, donde el chico se deja ver dentro de la cotidianidad de su rutina y también realizando algunas acciones que la misma presentadora le indica, para que así puedan seguir cultivando la comunidad digital que los sigue.

Pero como siempre, donde hay amor hay odio y el perfil no es la excepción. Son varios los y las haters que día a día critican todo lo que Sara publica, dice o hace, arremetiendo en su contra por mostrar mucho su cuerpo semidesnudo, por compartir momentos con otros amigos y colegas que quizás no son del aprecio de dichos cibernautas y por poner a su hijo frente al lente de su dispositivo y que su imagen quede a la merced de toda la plataforma.

Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Estas críticas no se quedan solo en las secciones de comentarios de sus post o su mensaje directo. La presentadora lee muy detenidamente todos los insultos e improperios que le hacen en sus redes y ella los pone sobre la mesa para reflexionar sobre lo que le hacen sentir y cómo puede responder a ello, pues es tan grande la cantidad de malos comentarios que le hacen que ya se hizo necesaria una respuesta.

“La gente empieza a criticar dizque el video que yo subí del niño en estos días y que: ‘quién sabe lo que tuvo que hacer’, ‘que no sé qué’, ‘de poner a actuar al niño’, ‘cómo estaba grabando’ (...) Supéralo, supérame, dedícate a trabajar, a ponerte bonita, dedicarte a que no te veas tan cucha, dedicarte a vivir tranquila”, declaró la paisa en sus historias de Instagram mientras hacía una pausa en su momento de ver las novelas coreanas que tanto le gustan y encuentra en Netflix.

La presentadora está segura que sus haters son en la mayoría mujeres y esto se le hace muy extraño, pues se dice que en estos tiempos son las mujeres las que deben estar más unidas para seguir triunfando en la lucha por la igualdad de derechos, sin embargo, en las redes se ve el odio que puede haber la una a la otra, dejando la sororidad en un segundo plano.

Sara Uribe es criticada por su aparente subida de peso - Foto: Cuenta de Instagram @sara_uribe

“Ya no más, qué cansancio. Tú no sabes cómo me protejo yo, tú no sabes cómo Dios me ama a mí (...) Sanen esos corazones, ámense. Si tiene c*** lindo, muéstrelo; sino también muestre lo que es suyo. Si se quiere empelotar, empelótese”, declaró la paisa para terminar el tema ahí y dejar claro que ella seguirá haciendo en sus redes lo que su mente y su corazón le permitan sin tener que pedir permiso o dar explicaciones a nadie.