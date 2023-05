Sara Uribe rompe el silencio: ¿la razón detrás de su tusa es Freddy Guarín?

Sara Uribe es en los últimos años una de las personalidades de la farándula colombiana que más se ha dado a conocer no solo en la televisión nacional, sino también en las redes sociales. La paisa se ganó un lugar en el mundo del entretenimiento colombiano luego de su triunfal paso por el ‘reality’ ‘Protagonistas de Novela’ del canal RCN, donde mostró sus dotes para la presentación y la actuación y fue así como fue una de las ganadoras de la temporada emitida en 2012.

La presentadora se dio a conocer gracias a un 'reality'. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Desde ese momento, Uribe saltó a la fama siendo presentadora de algunos formatos del entretenimiento en RCN Televisión, incluyendo su presencia en el programa Muy buenos días junto a Laura Acuña y el fallecido conductor Jota Mario Valencia. Pero con el tiempo, Uribe fue dejando las pantallas chicas para pasar a otras diferentes. Fue así que Sara se ha dedicado con un gran enfoque a sus redes sociales y a la creación de contenido.

Es allí donde la también empresaria comparte entrevistas con reconocidos personajes y a su vez habla de su vida privada, pues son muchos los que quieren saber sobre la vida personal y romántica de la modelo, especialmente cuando se trata de lo que pasó con Freddy Guarín. Hace unos días Sara hizo una confesión al respecto que dejó a muchos hablando sobre el tema.

Sara Uribe estuvo en una relación con Freddy Guarín y tuvieron a su hijo Jacobo. - Foto: Instagram: Freddy Guarín

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Sara Uribe se caracteriza por tener una arrolladora personalidad y carisma, cualidades con las que intenta demostrar que no le interesa lo que otras personas piensen sobre ella y así se lo ha hecho saber a más de un seguidor.

Aunque la paisa de 32 años no tiene problemas en revelar detalles de su vida privada, hay algunos temas que prefiere no tocar con frecuencia, como su relación con el futbolista Freddy Guarín, romance del cual surgió su único hijo, Jacobo.

En sus historias en Instagram, la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 interactuó con sus seguidores respondiendo a sus preguntas y hubo quien quiso ahondar en la ruptura de la modelo y el futbolista. Además, ella misma compartió una imagen que decía: “si un día vuelve, acuérdate de cómo te dejó cuando se fue”.

Y luego apareció diciendo: “Ustedes creen que el papá del niño es la única pareja que yo he tenido, eso es lo que he mostrado, no, no, no hágame el favor. En todo caso que alcen la mano las que tiene tusa hoy porque es viernes y el cuerpo lo sabe”.

Con este mensaje, la modelo y presentadora paisa dejó muy claro que si bien las cosas con Freddy Guarín no terminaron como ella quería y tuvo que pasar por momentos muy difíciles en cuanto a la parte emocional, ese tema ya está superado y, al parecer, estaría saliendo con otra persona, pues afirmó que han sido cinco oportunidades en las que se ha enamorado.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

“Todas esas de maneras diferentes, en unas me he entregado más que en otras en cuerpo y alma, en algunas la tusa ha sido más fuerte que otras”, dijo Sara Uribe dejando muy claro que no todo lo que ella hacía o publicaba respecto al amor se tenía que relacionar con su expareja.

Cabe resaltar que no existe ninguna posibilidad que la modelo paisa y el jugador de fútbol Freddy Guarín vuelvan, pues él mismo se ha encargado de demostrar que ya ha dejado a Sara Uribe en el pasado y ha dejado ver varias publicaciones en sus redes sociales con su actual pareja y, según ha mostrado, tendría planes de dar el siguiente paso con ella y llegar al altar.