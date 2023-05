Sara Uribe reveló por qué se quitó dos tatuajes de su cuerpo; uno de ellos tendría que ver con Fredy Guarín

Sara Uribe, una de las personalidades de la farándula colombiana que más seguidores suma en Instagram (6,9 millones), dio a conocer la razón por la que retiró dos tatuajes de su cuerpo, uno de ellos supuestamente en homenaje al exfutbolista Fredy Guarín, con quien sostuvo una relación sentimental.

En sus historias en Instagram, la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 interactuó con sus seguidores respondiendo a sus preguntas y hubo quien quiso ahondar en el porqué del retiro de sus tatuajes. A saber: por lo general, cuando alguien se tatúa busca plasmar en la piel algo tan relevante que dura de por vida, aunque hay excepciones, como Sara Uribe.

“¿Por qué después de tener tatuajes te los estás quitando?”, fue la pregunta de un fanático a Sara Uribe en Instagram.

La respuesta de la modelo y presentadora fue concreta: “No me gustan, ya no me representan”.

Lo curioso, más allá de lo que Sara Uribe respondió a sus seguidores, son los tatuajes que se quitó. Uno de ellos se ubicaba en el dedo índice de su mano derecha y representaba, según ella, “fortaleza, humildad, ser inteligente y sabia a la hora de tomar decisiones”, aunque sus fanáticos aseguran que era el que estaba relacionado con Guarín.

Sara Uribe también fue presentadora de Estilo RCN. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

En cuanto al otro tatuaje, Sara Uribe no quiso responder de cuál se trataba. Lo que sí es cierto es que al parecer le recuerda un momento de su vida que si bien ameritó ser grabado en la piel, hoy poco o nada representa.

“Cuando hay momentos en mi vida que son como muy relevantes, a mí me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre de hacerme un tatuaje. Pero también empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que yo ya me identifico con algo que yo quise en algún momento, y me voy a quitar algunos tatuajes”, expuso tiempo atrás.

Sara Uribe fue noticia por su relación con Freddy Guarín. - Foto: Instagram @sara_uribe

Otra pregunta que le hicieron a Sara Uribe fue qué hacía con los vestidos que utilizaba en las galas propias del mundo del entretenimiento. La respuesta fue más curiosa aún: la mayoría son prestados.

“Los devuelvo porque muchos son prestados. Algunos diseñadores o casas nos prestan vestidos para ir a eventos y los devolvemos. Y los que no son prestados, los guardo y los vuelvo a usar. Así funciona”, respondió.

A Sara Uribe le dicen “asaltacunas”

Tan solo días atrás Uribe subió un video que ha dado mucho de qué hablar. A la paisa le dicen “asaltacunas” y “vieja” por una entrevista que hizo.

En su cuenta de TikTok, la modelo publicó unas imágenes en las que le ve a haciéndole una entrevista al influenciador llamado Juan Herrera, mejor conocido como Herrera Gang. Este joven tiene casi siete millones de seguidores en su cuenta de esta red social y apenas tiene 19 años.

Al empezar a hacerle preguntas, Sara no pudo ocultar los coqueteos y soltó varias frases que han sido cuestionadas por los internautas: “Este es mucho papacito”, “aprovécheme que no tengo novio, mi amor” y “esas pestañas tan bonitas”.

El joven, en medio del video, comentó que a él le gustaban las mujeres mayores, que fueran rubias y que también tuvieran una cara tierna. Uribe al pensar que la estaba describiendo no dudó en devolverle el cumplido al influenciador: “Voy a hablar con su mamá para que me dé ‘tips’ de cómo terminarlo de criar… Cuando quiera lo invito a ver Netflix. Es que me estoy viendo una serie muy buena”.

Sara Uribe le echa los perros con toda a joven de 19 años: "Ay, qué calor". - Foto: TiktTok @herreragang23

Además de esto, el joven ya había hecho contenido con la modelo y a través de sus redes sociales dejó ver que llegó hasta el apartamento de Uribe para sorprenderla con dos ramos de flores, uno de esos era para “la suegra”, según Herrera.