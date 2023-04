¿Sara Uribe, en busca de colágeno? Así fue la invitación de la presentadora a un famoso influencer

Sara Uribe no deja de cautivar a millones en las redes sociales. En la actualidad, Uribe es una de las modelos más reconocidas en el país desde que ganó en el programa ‘Protagonistas de Novela’ del Canal RCN en la temporada del 2012. De allí la paisa sí saltó a la televisión como presentadora, donde incluso estuvo al lado de Laura Acuña y Jota Mario Valencia en ‘Muy buenos días’, pero con el tiempo esta famosa se dedicó al modelaje y a las redes sociales.

Sara Uribe fue noticia por su relación con Freddy Guarín - Foto: Instagram @sara_uribe

Es allí donde, de manera frecuente, muestra lo que le pasa en su día a día al lado de su hijo Jacobo (pequeño que tuvo con el futbolista Freddy Guarín) y también en medio de su trabajo como influenciadora y empresaria. Sara se caracteriza por su personalidad y carisma, pues sin temor al que dirán publica en sus perfiles de internet lo que más le llama la atención, así esto genere controversia en el futuro.

Así sucedió hace poco con un video que esta modelo, de 32 años, publicó en Instagram y que hasta el momento lleva miles de comentarios, pues en él la paisa no se contiene en lanzarle piropos a un influenciador que tiene 19 años.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Sara Uribe se caracteriza por crear contenido sin importarle el ‘qué dirán’. La paisa arrasa con su personalidad y carisma en cada uno de los posts que publica, y aunque tiene millones de fanáticos pendientes de cada uno de sus movimientos, esto no quiere decir que la modelo no reciba críticas de manera frecuentes.

Hace poco a Sara ‘le dieron palo’ por un candente video que hizo al lado de un amigo barranquillero conocido como Javier Gómez, perteneciente a la comunidad LGBTQ+, y en redes se despacharon en contra de la modelo.

Su amigo y compañero de set Javier Gómez fue el que recibió los peores comentarios. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Las controversias no paran, pues hace tan solo unos días Uribe subió otro video que ha dado mucho de qué hablar. A la paisa le dicen “asaltacunas” y “vieja” por una entrevista que hizo.

En su cuenta de TikTok, la modelo publicó unas imágenes en las que le ve a ella haciéndole una entrevista al influenciador llamado Juan Herrera, mejor conocido como Herrera Gang. Este joven tiene casi siete millones de seguidores en su cuenta de esta red social y apenas tiene 19 años.

Al empezar a hacerle preguntas, Sara no pudo ocultar los coqueteos y soltó varias frases que han sido cuestionadas por los internautas: “este es mucho papacito”, “aprovécheme que no tengo novio, mi amor” y “esas pestañas tan bonitas”.

Influencer colombiano conocido como Herrera - Foto: @herreragang23

El joven, en medio del video, comentó que a él le gustaban las mujeres mayores, que fueran rubias y que también tuvieran una cara tierna. Uribe al pensar que la estaba describiendo no dudó en devolverle el cumplido al influenciador: “Voy a hablar con su mamá para que me dé ‘tips’ de cómo terminarlo de criar… Cuando quiera lo invito a ver Netflix. Es que me estoy viendo una serie muy buena”.

Además de esto, el joven ya había hecho contenido con la modelo y a través de sus redes sociales dejó ver que llegó hasta el apartamento de Uribe para sorprenderla con dos ramos de flores, uno de esos era para “la suegra”, según Herrera.

Entre los comentarios que dejaron varios seguidores de los famosos estuvieron: “Por qué si un hombre está con un mujer más joven que belleza pero si una está con un hombre más joven que vieja # la doble moral”; “Pa’ que lo termine de criar”; “La gente si es metida, cuál es el dolor, cuál es la envidia, dejen vivir y vivan más bien”; “Eres mucha mujer para ese personaje”.