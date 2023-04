“Ella nunca encontró la motivación para vivir”: Sara Uribe habló sobre la adicción que afronta su mamá

Sara Uribe es una de las famosas que más comparte contenido a través de redes y frente a la situación por la cual está atravesando debido a las dolencias de salud de su madre. La presentadora habló en Instagram sobre los problemas por los que ha tenido que atravesar junto con su mamá.

La paisa fue una de las competidoras de Survivor, el reality del Canal RCN. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

La modelo y empresaria paisa aseguró que quería mostrarle a sus fanáticos su vida real y no contenido falso o cómico. También confesó que su mamá tuvo que ser internada en los últimos días debido a problemas psicológicos de ansiedad y depresión, causados por las dolencias de una enfermedad que sufre hace años llamada fibromialgia.

La fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico en todas las partes del cuerpo y sensación de fatiga aumentada. Las personas que sufren de este padecimiento tienen un umbral del dolor menor a aquellas que no.

El problema comenzó a surgir cuando la mamá de Sara comenzó a desarrollar una adicción a los medicamentos que viene tomando desde hace varios años, los cuales le ayudan en gran medida a soportar esos dolores.

De acuerdo con la información de la misma presentadora, su mamá empezó con una fibromialgia y empezaron a recetarle opioides y poco a poco se fue acostumbrando a la medicina, a tal punto que dice no poder seguir sus días sin tomarlos. Ella resaltó que en este punto a su madre ya no le hacen efecto los medicamentos.

“Nos duele verla con este dolor, pero también nos duele verla adicta a una droga que ya no le ayuda, pero a la cual ha hecho adicción. Con mi mamá han sido problemas muy tesos a raíz de esta enfermedad”, contó Uribe.

Sara Uribe, modelo y presentadora colombiana. - Foto tomada de Instagram @sara_uribe - Foto: Instagram @sara_uribe

Además, aseguró a sus seguidores que los problemas de su madre han sido difíciles de manejar para ella. Sin embargo, afirmó que se siente con las fuerzas para ayudar a su mamá a salir de este duro momento:

“Yo creo que ella nunca encontró la motivación para vivir y de pronto ella cree que en el cielo encontrará esa satisfacción y esa alegría del alma. Pero es muy duro, aparte me parece una irresponsabilidad de las EPS de nuestro país, de los psiquiatras, psicólogos, porque ellos envían eso porque te sentiste mal y ya”, contó la modelo.

Toda esta dura experiencia que ha tenido que aprender a manejar le ha dado la fortaleza para hablar sobre el tema y mirarlo desde otro punto de vista. Es así como afirma que los problemas psicológicos no son algo de lo que avergonzarse y, precisamente, ella misma ha tenido que someterse a algunos tratamientos para poder manejar la depresión.

“Yo le decía a mi médico: ‘necesito que me mandes droga porque no estoy comiendo ni durmiendo, me estoy enloqueciendo, y ya probé esa pastilla que me enviaron, pero no me siento yo, me siento rara, no me siento feliz’ (...) Antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, mis ojos no brillaban, me veía a un espejo y no me sentía bonita”, expresó la presentadora.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

Cabe recordar que en una entrevista que concedió para el programa La Sala de Laura Acuña, la modelo Sara Uribe afirmó que se siente plena y contenta con todo lo que vivió, ya que logró salir adelante, reponerse y avanzar en su aspecto personal, dejando atrás la dura etapa de su separación con el futbolista Freddy Guarín, algo que la marcó bastante.

Uribe ha enfrentado varias circunstancias y hace poco contó a través de sus redes sociales que fue víctima de robo, pero que gracias a su fe y a las personas que la quieren, pudo recuperar todo lo que había perdido.