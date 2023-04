Sara Uribe habló de sus ‘haters’: “Me impresiona que se escudan detrás de un teléfono para soltar su frustración”

La reconocida modelo, influenciadora y presentadora, Sara Uribe, sigue siendo blanco de críticas por sus publicaciones en las redes sociales, pues tan solo en Instagram suma 6.9 millones de seguidores.

Recientemente compartió una publicación en conjunto con el influenciador Javier Gómez en donde habló de la homofobia y del respeto a las personas de la comunidad LGBTIQ+, y aseguró que en su comunidad a estas personas se les acepta y que el hecho de que amen a personas de su mismo sexo no es algo malo.

“Esta es una cuenta en la que todos cabemos.🏳️‍🌈 No puedo creer la cantidad de personas rechazando, juzgando y apretando tuercas por la orientación sexual de alguien. ¿Ustedes se imaginan lo que puede sentir una persona que no ha sido capaz de aceptar su orientación?”, cuestionó la presentadora.

Su amigo y compañero de set Javier Gómez fue el que recibió los peores comentarios. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Por lo que continuó diciendo: “😢Admiro a @javiergomezm_ profundamente por su luz, su temperamento, es trabajador, luchador, sincero, honesto. Y es que, para mí, las personas valen más por lo que son que por quién les gusta o a quién aman🤍”.

Posterior a ello, la exparticipante de Survivor, la isla de los famosos de RCN, en las últimas horas, se despachó contra los llamados haters, que son quienes dejan comentarios despectivos, negativos o críticas en las diferentes publicaciones.

Sara habló de la homofobia que tienen algunas personas - Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

“Qué rico es tener un mundo más humano, más feliz, en el que todos nos complementemos sin pasarnos por encima 💕. Este es un perfil en el que encontrarás a una mujer real, con sus altibajos, intentando ser lo mejor que puede ser”, escribió Sara en su más reciente publicación.

Sara Uribe recibió decenas de comentarios, tras sus últimas publicaciones - Foto: Instagram @sara_uribe

Sara Uribe y la depresión

De igual manera, en días anteriores, la empresaria se refirió a la depresión que sufrió por algún tiempo y que volvió a sentir tras su paso por el reality de supervivencia.

“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entre en una depresión muy fuerte, porque me separé, quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero [en esto, fue enfática]”, manifestó.

“Para yo poder dormir… para poder descansar, para poder alimentarme porque no me estaban dando ganas de comer, me ayudaron con medicamento… me bajaron la dosis antes de venir al programa porque ya estoy saliendo, pero no lo he dejado del todo”, afirmó.

Sara Uribe habló de la intimidad de las mujeres en 'La isla de los famosos' - Foto: Captura de Pantalla programa 'La isla de los famosos' Canal RCN

De igual manera, en su cuenta de Twitter afirmó: “La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas”.

Todo esto debido a que —pese a que se ha hecho visible este fenómeno en la población— aún se requiere de más ayuda, y más conocimiento para evitar decenas de casos que se presentan a diario y terminan en suicidios.

En el programa, los famosos llegaron para enfrentarse a diversas pruebas (tanto físicas como mentales y de estrategia), con el fin de ganarse 500 millones de pesos. Su presentador es el motociclista extremo Tatán Mejía, quien ya participó en este desafío años atrás, además, cabe recordar que hace poco él estuvo en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity. Las pruebas se han vuelto cada vez más tensionantes entre los participantes y aún no se define cuál será el siguiente ganador del programa.