Estos famosos de la televisión colombiana hablaron abiertamente de su vida privada; revelaron que son gays

La pantalla chica en el país ha puesto los ojos de centenares de personas sobre muchos actores que con su atractivo físico y personalidad arrolladora, lograron cautivar el corazón de centenares de mujeres, pero su admiración llegó hasta un punto, pues los mismos se declararon en su momento, abiertamente gays.

Es así como es posible ver a diferentes actores y presentadores que han trabajado en telenovelas como El man es Germán, Sin senos sí hay paraíso, El secretario y programas como La Red, entre otros, que dieron a conocer que no les gustan las mujeres, sino que prefieren a otros hombres.

Juan Pablo Espinosa

El bogotano de 42 años en 2011 protagonizó El Secretario junto a la afamada actriz peruana Stephanie Cayo, lo que hizo que la atención de miles de mujeres en el país se centrara en él y muchas de las mismas se derritieran por él.

Juan Pablo Espinosa lleva 5 años con su pareja - Foto: @espinosajuanpa

El actor de producciones como Secretos del Paraíso, Medios Hermanos o A corazón abierto, en entrevista para La Red, afirmó: “A los 18 años viajé a la ciudad de Boston (Estados Unidos) a estudiar mi carrera como actor y desde Boston llamé a mis papás, y fue la primera vez que les dije: ‘Soy gay’. Fue el silencio más grande del planeta, pero cuando lo dije me quité un gran peso de encima”.

El actor no se esconde, y, por el contrario, públicamente ha celebrado el pride (orgullo) gay, de la mano de su pareja, Davey Tatts, pues ha afirmado en su cuenta de Instagram: “Happy Pride! Feliz Día Del Orgullo Gay! Que viva el AMOR en todas sus formas! Que hoy y siempre independiente de nuestra orientación sexual, religión, raza y demás podamos celebrar y aceptar quien somos, seres humanos que AMAMOS!” (sic).

Javier Ramírez

El actor, modelo, influenciador y escritor que se dio a conocer en novelas como Padres e Hijos, y que posteriormente tuvo oportunidad de participar en producciones como Hi 5, A corazón abierto, El paseo de Teresa o Mentiras Perfectas, también es declarado abiertamente gay.

Actor, influencer y creador de contenido colombiano. - Foto: Instagram: @javierramireze

Incluso en 2022 lanzó su libro Sin gays no hay paraíso. En el programa de chismes La Red se expresó sobre su orientación sexual: “Afortunadamente siempre tuve mucho apoyo, sobre todo de mi mamá y ella siempre me hizo sentir bien con mi sexualidad. No permitamos que nadie, absolutamente nadie, pase por encima de nosotros, por la razón que sea. Está bien ser diferente”.

En sus redes sociales comparte su apoyo a su comunidad, incluso celebró el triunfo de la izquierda en Colombia: “Hoy en Colombia ganó la igualdad, nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, las personas LGBTIQ+, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, lo que se fueron y esperaron un cambio real!! Eres parte del cambio”.

Santiago Reyes

Más recordado por su interpretación de ‘Frito’ en la afamada y querida producción El man es Germán, su personaje hizo que se ganara el corazón y el cariño de decenas de personas en todo el territorio nacional y también que llamara la atención por su atractivo físico.

Sin embargo, el actor en el mencionado programa de farándula, también confesó su homosexualidad, pues manifestó: “Yo creo que ellos sabían perfectamente quién era yo. Me quedó grabada la respuesta de mi papá, me pareció divino. Estábamos en la cocina y le dije que teníamos que hablar. Estábamos cocinando algo y le dije: ‘Mira, es que soy gay’ y me respondió ‘¿y qué?’. Me pareció fantástico”.

Andrés Simón

De igual manera, el presentador y locutor recordado por haber estado en el programa matutino para niños y adolescentes de los fines de semana en Caracol Tv, Play Zone, también habló de su sexualidad mediante un video que compartió en las redes sociales.

Andrés Simón ha hablado de su bisexualidad - Foto: Instagram @andressimon_

En el mismo video afirmó que le gustaban tanto los hombres como las mujeres: “Siempre he sentido mucha más atracción por los hombres, aunque también he tenido relaciones con mujeres, las he amado, disfrutado, sin duda las volvería a tener”.

Roberto Manrique

El actor ecuatoriano protagonista de la afamada telenovela Sin senos sí hay paraíso, y parte del elenco de Marido en alquiler, El clon, Doña Bárbara, entre otras, se robó los suspiros de más de una mujer, por su gran atractivo, pero fue él mismo quien se encargó de sacar de la duda a su público y confesó su orientación sexual ante sus seguidores en un video en donde también manifestó que no lo había mencionado antes, porque consideró que no era algo tan importante.