Amigo de Piqué soltó la lengua y reveló intimidad de Shakira que daría giro en la historia: “Se sorprenderán”

Luego de la ruptura de la afamada pareja colomboespañola de Shakira y Gerard Piqué, se han ido sabiendo cada vez más y más detalles no solamente de la relación, sino de cada uno de los protagonistas de la historia.

La novia le habría puesto los puntos claros al exfutbolista sobre su relación con Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

Es así como recientemente se conoció un curioso detalle de la barranquillera, de la misma boca de uno de los amigos del exfutbolista en declaraciones entregadas en medio de una entrevista para el programa nocturno de los domingos TVE-Catalunya, dirigida por Oriol Nolis, tal como lo registró el diario El Nacional de Cataluña.

Jordi Basté fue increpado sobre la relación de su par, por el presentador, quien le cuestionó con gran interés: “¿Eres team Shakira o team Piqué?”. Ante esto, Basté contestó: “Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”.

El futbolista recibió una pregunta en la que terminó nombrando a su expareja. - Foto: YouTube John Nellis - Instagram @shakira

Y rememoró: ”¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Una cosa que me di cuenta, una tontería... ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos, quizá tres o cuatro veces”.

Gerard Piqué y Shakira, duraron 12 años juntos - Cezaro De Luca/dpa (Photo by Cezaro De Luca/picture alliance via Getty Images) - Foto: Getty Images

Asimismo, habló de la separación de su amigo: “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”.

El exfutbolista recibió inesperado comentario de Ibai Llanos. - Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

Shakira guarda silencio cuando le preguntaron si Piqué quiso volver con ella

Shakira está rentabilizando al máximo su ruptura sentimental con Gerard Piqué. Mientras que el año pasado se la veía completamente destrozada por la traición que había sentido al ver a su pareja con otra mujer, este 2023 se ha levantado con más fuerza que nunca.

Shakira factura con su tusa (Photo by Jemal Countess/Getty Images) - Foto: Getty Images

Negada a hablar en los medios de comunicación de los aspectos más sensacionalistas de esta ruptura, la artista ha querido contar lo que le ha dado la gana en la letra de sus canciones.

YouTube captura de pantalla - Foto: YouTube captura de pantalla

Si hay algo que se ha analizado con lupa en estos últimos temas musicales de la colombiana es la letra. Las indirectas son muy directas y no cabe duda de que su ex es el protagonista de los dardos que lanza. Y no solo él, Clara Chía, la nueva pareja del futbolista también. Eso sí, hay algunos mensajes que caen en la ambigüedad y cada fan ha hecho una interpretación distinta.

Shakira se ha presentado en diversos escenarios (Photo by Morena Brengola/Getty Images) - Foto: Getty Images

¿Piqué intentó o no volver con ella después del escándalo? Es una duda que de momento no ha sido resuelta... en sus letras se puede intuir que Piqué quiso volver con Shakira después de la traición con Clara, pero no sabemos ni en qué momento ni cómo ni qué palabras utilizó para intentar recuperar el amor perdido.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

Europa Press le preguntó en exclusiva a la colombiana si es cierto que Piqué intentara retomar la relación después de la ruptura y toda la posterior polémica. Haciendo gala de su discreción, Shakira optó por el silencio cuando salía de su casa.

La cantante y el exfutbolista le celebraron los ocho años a su hijo menor. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

A pesar de los temazos que ha creado y las directas que le ha enviado a Piqué, que han tenido una repercusión mundial, Shakira sigue jugando a esa ambigüedad que, precisamente, le reporta posteriormente todo ese seguimiento y repercusión en sus trabajos.

Gerard Pique, FC Barcelona y Shakira duraron 12 años (Photo by Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images) - Foto: Getty Images

Por tanto, podemos decir que, de momento, no sabemos si el futbolista quiso retomar, recuperar o salvar su amor, pero quién sabe... quizás en otra canción la colombiana dé todo lujo de detalles.

