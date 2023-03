Mamá de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, habla de Laura Ojeda: “Nunca me gustó esa amistad”

La novela política que envuelve a Colombia por estos días involucra a Nicolás, el hijo del presidente Gustavo Petro, debido a que su exesposa, Day Vásquez, prendió el ventilador y reveló lo que serían pruebas contundentes en contra del mismo, en donde denuncia que recibió cerca de 1.000 millones de pesos y que ya se tenían los cupos (puestos de trabajo) para diferentes personas, luego de la llegada al Ejecutivo del hoy mandatario.

En medio de todo el asunto, la mamá de Day Vásquez, Lizeth Castro, en diálogo con el periodista de La Cariñosa de RCN Radio en el Atlántico, Lao Herrera, aseguró que son una familia humilde de Barranquilla.

La familia presidencial completa en la posesión. Las dos pequeñas nietas del presidente vinieron desde Francia para acompañarlo en este gran día. Foto Guillermo Torres - Foto: Revista Semana

“Nosotros somos del barrio Santo Domingo de Guzmán, somos estrato 1, somos personas humildes. Nicolás vino a mi casa, le abrimos las puertas con todo el corazón, sin ninguna condición, él llegó aquí, vivió un año con nosotros, estuvo aquí con mi hija”, contó Lizeth.

Asimismo, la madre de Day se refirió a la nueva pareja de su exyerno, Laura Ojeda Estupiñán, y aseguró que ambas mujeres eran amigas y que a ella no le gustó nunca la amistad que sostuvieron las barranquilleras.

“Él (Nicolás) me parece que jugó con todos sus sentimientos (de Day), yo creo que la utilizó. Eso pienso yo, porque en dos meses después del papá ser presidente (Gustavo Petro), mejor dicho... Le dio la patada (como vulgarmente se dice), luego de conocerse con una amiga de ella, porque se metió en el hogar (Petro Vásquez) una amiga de ella, Laura Ojeda Estupiñán”, afirmó.

“Y ella supuestamente era mujer de Abelardo de la Espriella, hasta donde tengo entendido. Y lo digo porque ella misma lo dijo de su propia boca. Ahora quieren tapar el cielo con un solo dedo”, continuó diciendo.

Nicolás Petro y Laura Ojeda son pareja Foto: derecha -Instagram @lauraojedae - Foto: SEMANA y redes sociales

Sin embargo, mencionó: “No sé qué error cometió mi hija, porque todos tenemos derecho a cometer errores, aquí el único justo que no comete errores se llama nuestro señor Jesucristo, Él es el único, pero todos tenemos que cometer errores y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. [...] Eso (ruptura con Petro) fue duro para ella, (porque) él se fue con la otra”.

“ Nicolás vino a mi casa, le abrimos las puertas con todo el corazón, sin ninguna condición,”, relató Lizeth Castro en diálogo con Lao Herrera, para el emisora La Cariñosa de RCN. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Además dijo: “A mí nunca me gustó la relación de esa muchacha con Day y yo se lo decía a ella, ‘no me gusta esa muchacha’. Sí sé que esa muchacha se metió en el matrimonio (Petro Vásquez) porque yo le voy a decir una cosa, cuando una amiga se mete en el hogar ajeno y uno le está diciendo a los hijos ‘no la meta y eso’, supuestamente ella (Day) dice que ella (Laura) ha sido leal...”.

Pero la madre de Day afirma que Laura es “una mujer que a la que no le calza palabra en su boca, por favor, eso no está de más decirlo porque ella (Day) hizo muchas cosas, le ayuda mucho a ella (Laura), fue incondicional; pero no meterse en el hogar, tú sabes todo el sufrimiento que nosotros hemos tenido por eso, porque incondicionalmente nosotros queremos mucho a Nicolás”, enfatizó.

De igual manera, aseguró que su hija no ha terminado la carrera de Derecho, y que por estos días ha estado muy deprimida con todo lo que está sucediendo. También destacó que a su hija Elsa Noguera la aprecia mucho, porque se conocen desde hace varios años y que quiere a su nieto (que no es hijo de Nicolás).

Sumado a que destacó que cuando conocieron a Nicolás “no era nadie” y manifestó que le ayudaron a hacer campaña cuando se postuló para ser diputado en la Asamblea del Atlántico, pues de sus ahorros, ella puso recursos para comprar camisetas y demás en su campaña.