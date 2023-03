Nicolás Petro lanza una pulla en su comunicado: “Amigos y amigas, a quienes tendí la mano, me han dado la espalda”, ¿de quiénes habla?

“Personas que consideré amigos y amigas, a quienes tendí la mano, me han dado la espalda”, dijo Nicolás Petro este domingo en un comunicado ante el grave escándalo que enfrenta por las denuncias en su contra por parte de su exesposa Day Vásquez, quien lo señala de recibir unos 600 millones de pesos del exnarco conocido como el ‘Hombre Marlboro’ y unos 400 millones de pesos del hijo del polémico ‘Turco’ Hilsaca.

Aunque la plata iba dirigida a la campaña presidencial de Gustavo Petro, según Day, Nicolás se quedó con el dinero para comprar una lujosa casa en el sector de Villa Campestre, en Barranquilla.

Sin mencionar ningún nombre, Nicolás habla de personas que lo han dejado solo en las últimas horas. Uno de los primeros fue, sin duda, Miguel Ángel del Río, quien desistió de ser su abogado.

“He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y la coherencia”, dijo Del Río, en su cuenta en Twitter.

También otros petristas han marcado distancia frente a Nicolás Petro, como el senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, uno de los dirigentes más cercanos al presidente Gustavo Petro.

“Nosotros no luchamos durante años, resistiendo la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga a enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto. Las pruebas sobre la culpabilidad de Nicolás Petro son claras. Con la corrupción nada”, dijo Asprilla, en Twitter.

Nosotros no luchamos durante años, resistido la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto.

Las pruebas sobre la culpabilidad de NicolasPetro son claras.

“Dinero no viene de la mafia”, esto dijo Nicolás Petro tras conocerse las pruebas en su contra reveladas por SEMANA

Este domingo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, emitió un comunicado en el que se refirió a las recientes denuncias en su contra por recibir dineros del exnarco conocido con el alias del ‘Hombre Marlboro’ y del hijo del polémico ‘Turco’ Hilsaca.

“Frente a los señalamientos que han hecho en mi contra, en los últimos días, me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia”, dijo.

“Aclaro que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”, señaló el hijo del presidente.

Su exesposa Day Vásquez lo señaló de recibir unos 600 millones de pesos de parte del exnarco conocido como el ‘Hombre Marlboro’ y otros 400 millones de pesos del hijo del polémico ‘Turco’ Hilsaca. - Foto: gerardo gómez

SEMANA reveló este fin de semana 1.600 páginas de chats entre Nicolás y Day, donde queda en evidencia cómo el hijo del presidente movía una gran cantidad de dinero en efectivo y cómo hacía lobby ante diferentes entidades del Estado para concretar negocios y buscar contratos.

Nicolás Petro señaló: “Vulnerar mi espacio de residencia, sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido”.

Y agregó: “Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comportan mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima, tales como publicación de dirección de mi residencia, poniendo en riesgo mi seguridad, así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado”, según Nicolás Petro Burgos.

Asimismo, el hijo del jefe de Estado colombiano, quien se desempeña como diputado del Atlántico, rechazó “cualquier otra información íntima divulgada por parte de aquellos que desconocen mi derecho fundamental a la protección de mis datos e información, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, desarrollado por la Ley 1581 de 2012″, apuntó el familiar de primer grado del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a su participación política, Nicolás detalló que se hará un lado de la contienda de octubre y mencionó a los partidos del Pacto Histórico y la Colombia Humana.

“He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia”, aseguró.

Nicolás Petro y el presidente Gustavo Petro. - Foto: facebook nicolas petro

Para terminar, la misiva relató que según Nicolás Petro Burgos ha recibido “un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde me han juzgado y condenado, vulnerando mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas, a quienes tendí la mano me han dado la espalda”.

“Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma”, concluyó el comunicado emitido en texto.

