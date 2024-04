Este es el polémico texto de la “nueva” reforma a la salud del Gobierno Petro: advierten que tiene la marca de Carolina Corcho

Este lunes 29 de abril, congresistas del Pacto Histórico desistieron de la solicitud de apelación que pretendía revivir el proyecto que fue archivado en la Comisión Séptima del Senado. Lo hicieron para no quemar los cartuchos y concentrarse en empujar la nueva iniciativa cuyo texto acordó el primer mandatario junto con las EPS.

El fantasma de la exministra Carolina Corcho no desaparece totalmente del nuevo proyecto. | Foto: guillermo torres-semana

“Vemos con preocupación el texto acordado entre algunas EPS y el Gobierno Nacional”, advirtieron los senadores en una carta. Ellos, además, consideraron “que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos” .

Los senadores señalaron de manera tajante que “el texto conocido mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos”. El senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, estima que el Gobierno concertó la reforma con las EPS, pero no con el Congreso.