Gobierno Petro le apuesta a tener aprobada la reforma a la salud antes del 20 de junio, ¿cómo lo hará?

“El nuevo texto conocido de reforma a la salud mantiene errores conceptuales que no remedian los motivos por los que fue archivada. La propuesta que presentan es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la Salud de los colombianos. Una reforma trascendental para la salud y la vida de los colombianos requiere concertación”, dijo el congresista.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dijo a SEMANA que continúan sus preocupaciones y que el nuevo texto no ofrece soluciones en ese sentido. “La preocupación sobre la sostenibilidad; si usted va a hacer los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), y va a construir infraestructura pública, y va a partir la UPC, y va a desfinanciar los medicamentos y procedimientos, no se sabe qué va a pasar. ¿De dónde vienen los recursos nuevos? Esa es la pregunta que hemos hecho siempre sobre el aval fiscal. Tampoco hay respuestas sobre la fragmentación de la atención entre la primaria y la de mayor complejidad, esa coordinación entre los CAPS y las redes. Esa preocupación permanece, yo veo incluso más fragmentación en esta versión de la reforma. Creo que esta reforma describe un sistema de salud que no es viable y que no es operativo”.