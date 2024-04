15 disidentes de Farc muertos tras operación del Ejército contra campamento en Cauca; muertos serían hombres de Iván Mordisco

En las últimas horas, el director de la Policía, el general William Salamanca, lanzó unas sorpresivas declaraciones al indicar que la Policía no hacía presencia en El Plateado, debido a que no se contaba con las garantías de seguridad para sus hombres.

“Cuando haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estaremos en El Plateado (...) Hay situaciones adversas, la primera, que no tenemos un comando de Policía en el lugar para que nuestros policías lleguen al sitio. La segunda, no tenemos las condiciones de salud, y me refiero a algunas ofertas en materia de salud en caso de que un policía deba ser atendido. Y la tercera, que no tenemos las condiciones de bienestar”, dijo el general Salamanca.