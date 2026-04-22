La crisis de orden público que se vivió recientemente en Briceño, Antioquia abrió otro frente de batalla para la fuerza pública que no se estaba dando en dicha región del país y tiene que ver con los ataques con drones cargados con explosivos por parte de los grupos criminales.

El “enjambre de drones”, la brutal modalidad para asesinar soldados usada por un grupo en diálogos de paz

En diálogo con SEMANA, el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, indicó que está clase de ataques no se habían visto en la región sino solamente hasta este año.

“Se presentó un hecho lamentable que fue un ataque con drones. Lanzaron (disidencias de las Farc), explosivos en corregimientos que pertenecen a la parte rural del municipio de Briceño. Hay una afectación lastimosamente sobre iglesia y cerca de un parque infantil que queda muy cerca del centro poblado”, dijo el general al describir cómo se vienen dando los ataques con esta modalidad por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

En lo corrido del año varios soldados han resultado heridos en Briceño Antioquia tras ser atacados con drones cargados con explosivos. Foto: Suministrada a Semana Api.

Agregó el oficial que el martes 21 de abril se produjo otro ataque con drones cargados con explosivos. “Se produce nuevamente un lanzamiento de artefactos explosivos en una parte de un coliseo que no genera afectaciones de población civil afortunadamente”, explicó el alto mando militar.

Audio amenazante en Briceño se hizo realidad: familias fueron desplazadas, una escuela y una iglesia fueron atacadas con drones

Dijo que los ataques se originan de la guerra que hay entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc de alias Primo Gay, hombre de confianza de alias Calarcá.

“Hay dos elementos críticos para el desarrollo de las operaciones en ese sector. Primero los artefactos explosivos de manera masiva. El año pasado tuvimos una situación de desplazamiento con más de 2.000 personas”, explicó el general Caycedo.

Más de 2.100 personas fueron desplazadas por las disidencias del frente 36 de las FARC en Briceño, Antioquia. Foto: Semana

Añadió que la otra situación grave son los ataques con drones y explosivos. “Estos drones que han utilizado ya hemos tenidos afectaciones en febrero con dos soldados profesionales heridos, y en abril tuvimos un nuevo ataque contra las tropas donde tres de nuestros soldados profesionales resultaron heridos y aún están en recuperación”.