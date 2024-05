Álvaro Uribe alerta sobre los 23 puntos del “montaje” en su contra, minutos antes de que comience la audiencia previa a su juicio

La historia comenzó en 2018: “ Negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria. No me permitieron versión libre”.

El 4 de agosto de 2020 fue privado de la libertad: “Me negaron la presunción de inocencia, el derecho de defenderme en libertad. No he sido peligro para la sociedad, no he eludido la justicia ni la he entorpecido. Me gradué en la Universidad de Antioquia con un profundo respeto a los jueces, a la justicia, a su independencia”.