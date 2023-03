Confidenciales Mario Hernández exige a Nicolás Petro revelar declaración de renta y movimientos bancarios

El panorama político en el país se calienta cada vez más, esto, luego de que la exnuera del presidente Gustavo Petro, Day Vásquez, encendiera el ventilador en contra de su exmarido, Nicolás Petro y revelara contundentes pruebas que, al parecer, demostrarían que recibió cerca de $1.000 millones de pesos y que ya se tenían los ‘cupos’ (puestos de trabajo) para diferentes personas, luego de la llegada al Ejecutivo del hoy mandatario, Gustavo Petro.

La exesposa de Nicolás, lo señala de recibir unos 600 millones de pesos del exnarco conocido como el ‘Hombre Marlboro’ y unos 400 millones de pesos del hijo del polémico ‘Turco’ Hilsaca. Aunque ese dinero iba dirigida a la campaña presidencial de Gustavo Petro, según Day, Nicolás se quedó con el dinero para comprar una lujosa casa en el sector de Villa Campestre, en Barranquilla.

Nicolás, el pasado domingo 5 de marzo, por medio de un comunicado de prensa, habla de su inocencia, destaca que está dispuesto a comparecer ante los entes de control y, sin mencionar ningún nombre, se refiere a personas que lo han dejado solo en las últimas horas. Uno de los primeros fue, sin duda, Miguel Ángel del Río, quien desistió de ser su abogado.

“Frente a los señalamientos que han hecho en mi contra, en los últimos días, me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia”, expresó.

SEMANA reveló el fin de semana 1.600 páginas de chats entre Nicolás y Day, donde queda en evidencia cómo el hijo del presidente movía una gran cantidad de dinero en efectivo y cómo hacía lobby ante diferentes entidades del Estado para concretar negocios y buscar contratos.

Nicolás Petro señaló: “Vulnerar mi espacio de residencia, sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido”.

Y agregó: “Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comportan mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima, tales como publicación de dirección de mi residencia, poniendo en riesgo mi seguridad, así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de mi labor como diputado.

“He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia”, aseguró.

Por su parte, el empresario textilero Mario Hernández, comentó el trino del hijo del mandatario pidiendo que demuestre lo que está afirmando dando a conocer su declaración de renta, pues allí está consignado el precio de los bienes que tenga a su nombre. Sumado a los movimientos bancarios.