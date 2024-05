Piden aplazar el tercer debate de la ley estatutaria de educación porque se desconoce su impacto fiscal

“Esta cartera no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas. Sin embargo, se debe resaltar que para la asignación de recursos, para el caso de las instituciones de educación superior públicas, el Gobierno Nacional apropia en el Presupuesto General de la Nación los recursos que se señalan en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992″, dice en el documento.