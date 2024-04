Roy Barreras y María Fernanda Cabal chocan por las versiones sobre las ausencias de Petro, su “agenda privada” y la gorra en público

El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, se pronunció luego de que la senadora María Fernanda Cabal lo citara. Esto, en el marco de la explicación que ella dio, en ‘Vicky en SEMANA’, sobre las reiteradas ausencias del presidente Gustavo Petro, la “agenda privada” que anuncia Presidencia de Colombia cada que el jefe de Estado desaparece y las no explicaciones a por qué el presidente Gustavo Petro no se quita la gorra en traje formal ni en apariciones públicas.

Sobre el particular, esta fue la tesis arrojada por la congresista María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, en el espacio de ‘Vicky en SEMANA’. “Él no estaba preparado para ser presidente de un país, él no tiene la condición, él no tiene el respeto por la gente. Todos los días se levanta agrediendo a alguien, no hay una frase amable, no hay una frase de esperanza. Cuando él cobija a sus delincuentes, como los de la primera línea o los del M-19, haciendo apología al terrorismo, él lo hace retaliando contra otros. Él es un ser humano que odia, que no se ha reconciliado con su propia vida, a él le quedó grande gobernar a Colombia”.

En cuanto a la “agenda privada” del presidente Gustavo Petro y su gorra, la senadora indicó: “Colombia va a saber toda la verdad. Además, hay mucha suspicacia ahora que dicen que si está en tratamiento médico, que no tiene pelo, que se pone gorra. Bueno, dentro de toda esta cantidad de apuestas, que terminan convirtiéndose en narraciones, el uno dice una cosa, el otro dice otra, que está enfermo, sí pero no, no pero sí, lo que han dicho es que se fue a Cuba de Semana Santa, deberíamos averiguar, y que se volvió santo. O sea que a través de la santería, que él práctica, como lo hizo Chávez (Hugo Chávez, expresidente de Venezuela), como lo hace Maduro (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela)... El mismo Roy Barreras (embajador de Colombia en Londres) un día me lo contó, se rapó el pelo y dizque tiene que estar tres meses sin pelo como un rito de la santería. Preguntemos a ver si es verdad o esperemos a ver si me contesta un tuit”, puntualizó la congresista del Centro Democrático sobre el particular.

De igual manera, al presidente Gustavo Petro se le ha visto con gorra, incluso vestido de traje y en actos formales en la Casa de Nariño. Las especulaciones en las redes sociales han sido de todo tipo. Aunque el mandatario no se ha pronunciado sobre el tema, algunos creen que se hizo un implante capilar. Otros han pensado que Petro podría tener problemas de salud. Los más desprevenidos opinan, simplemente, que se trata de un cambio de look. Lo cierto es que, en medio de tantos problemas en Colombia, la gorra de Petro se convirtió en un misterio que, tarde o temprano, el mandatario tendrá que aclarar. De hecho, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se puso gorra cuando visitó a Petro en Bogotá, el 17 de abril pasado. La Casa de Nariño lo informó como un regalo del mandatario colombiano al de Brasil, pero sí fue llamativo que el presidente Petro no se le quitara con todo y que estaba en traje formal y recibiendo a su homólogo.

El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, se pronunció tras ser mencionado por la congresista. “Divertida @MariaFdaCabal (porque aunque no lo crean ella es un chiste aunque sea perversa) : Estás delirando (o soñando conmigo quizás?) . Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología. Te expliqué hace tiempo que como investigador de COLCIENCIAS y Universidad del Valle estudiamos las cualidades de las plantas medicinales amazónicas. Algunas de esas plantas curativas y otras venenosas como tú. Dependiendo de la dosis. Nada tiene que ver raparse el pelo con las prácticas indígenas de la etnia Kamtsá en el Putumayo que yo investigué (hay artículos, documentos y videos científicos) y NADA tiene que ver la tradición amazónica con los ritos afrocubanos yorubas de los que no hago parte y donde TAMPOCO se rapan. Yo hago parte de otra tradición religiosa . También milenaria. Soy católico. Donde también perdonamos los pecados, incluidos los tuyos si te arrepientes de corazón”, escribió.

De inmediato, la senadora María Fernanda Cabal le respondió. “Decir la verdad no es tu virtud. De hecho, tu vida es una fábrica de mentiras. Claro que me contaste que eras católico y santero. La vergüenza tampoco te acompaña, porque ser camaleón para beneficio propio arruina la confianza de la ciudadanía. #LeCreoACabal”.

