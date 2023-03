Elizabeth Loaiza lució su cicatriz tras la extracción de los biopolímeros en los glúteos

La presentadora y exparticipante del Desafío, Elizabeth Loaiza, suele estar muy activa en sus distintas cuentas en las redes sociales, en donde comparte con sus 2,1 millones de seguidores (con los que cuenta tan solo en Instagram) consejos, críticas a la política en el país, y sus diferentes posturas frente a varios temas.

Elizabeth Loaiza hizo polémica revelación. - Foto: Foto tomada de Instagram @elizabethloaiza

La modelo caleña fue una de las grandes personalidades en el país que cayó en manos de personas que en aras de ‘aumentar el tamaño de sus glúteos’ se inyectaron los afamados biopolímeros, afectando de esta manera, su salud notablemente, así como le ocurrió también a la reconocida actriz, Lina Tejeiro, Jessica Cediel o Yina Calderón.

Elizabeth Loaiza - Foto: Instagram @elizabethloaiza

La influenciadora compartió este lunes 6 de marzo algunas de las metas que tiene para este año y aprovechó para compartir una fotografía de sus glúteos con una cicatriz pronunciada, tras haberlos sacado de su cuerpo, aunque esta sustancia no logra retirarse por completo.

“Y siii, es mi cicatriz de retiro de biopolímeros, es mi cola (aunque más cola tiene un Gato 🐈 empinado, en este momento, que yo 😂😂😂😂) pero, no me resigno a verme así. Así que mis metas a raíz de esto son: 1. Que en el congreso de la República, avalen el proyecto de ley por el que he trabajado hace tantos años, para beneficiar a las víctimas de los biopolímeros para que se puedan sacar ese veneno de su cuerpo por medio de las EPS”, expresó inicialmente.

“2. Hacerme la reconstrucción con el @drfelipegonzalez . Una eminencia de Dr. Muy pronto se los presentaré y le pediré que él mismo les muestre su estudio acerca de lo que hacen los biopolímeros dentro del cuerpo. Él logró demostrar científicamente en roedores que, ellos (los biopolímeros) migran a cualquier parte del cuerpo, por lo que la técnica abierta es una gran opción en manos de un experto y por esta razón queda demostrado que los biopolímeros son una bomba 💣 de tiempo”, continuó.

Elizabeth Loaiza en su visita al Valle del Casa donde tuvo una discusión con unos vecinos - Foto: Instagram @elizabethloaiza

Y fue enfática, pues manifestó que “ese cuentico de: ‘Lo que está quieto se deja quieto’, el Dr. Felipe González logró demostrar que es MENTIRA!. Se puede evidenciar, microscópicamente, cómo el Biopolímero migró a muchos órganos del cuerpo de estos animales, igual que migra en los humanos. El doctor ganó un premio nacional por este estudio 🙌🏼. Víctimas, NO deberían esperar a que ese veneno reviente 💣 dentro de ustedes. Si o si van a verse afectadas en su salud y/o en su físico”.

Además, en la publicación, que logró rápidamente más de 24.000 likes, puntualizó que “una cirugía temprana previene dolores de cabeza. La enfermedad por biopolímeros es prevenible, tiene tratamiento y por supuesto existe una solución. Acude a tiempo a tu Dr. de mayor confianza”.

“No estás sola(o), sigue nuestra cuenta de apoyo a las víctimas @niunamasconbiopolimeros. Comparte esta información con las víctimas de biopolímeros, etiquétalas para que accedan a esta información o envíaselas por mensaje interno. Muchas aún tienen miedo de ser juzgadas pero, una cirugía a tiempo, puede salvarles la vida”, concluyó.

Vale decir que hace alunas semanas ella había compartido con sus seguidores en esa misma red social otra fotografía en la que también se lograba visualizar la cicatriz que atraviesa de lado a lado sus nalgas.

En aquella publicación, expresó: “Shakira estrenó canción, dejando ver la cicatriz que dejó su desamor. Yo estrené celular y me tomé esta foto para dejarles ver la cicatriz que dejó el retiro de biopolímeros de mi cola. A veces tenemos que luchar con dolores y cicatrices por haber tomado malas decisiones en nuestras vidas. Pero de todo se aprende y lo que no te mata, te hace más fuerte! Así como ella pudo terminar con piqué, así mismo todos debemos dejar a un lado lo que nos hace daño y sacar fuerzas de donde sea para terminar con eso!! ”.