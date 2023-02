Lina Tejeiro muestra lo difícil que es bañarse con el tubo de drenaje que tiene en su cuerpo

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas de la farándula nacional, desde que enamoró a los colombianos en producciones como Padres e hijos, La ley del corazón y Chichipatos. Además, ha protagonizado varios amores mediáticos.

Sin embargo, hay una faceta de la artista que es un tanto reciente para todos sus fans y es el calvario que ha tenido que soportar por cuenta de cuenta de los biopolímeros, sustancia que en un momento de la vida se inyectó en sus glúteos para mejorar su apariencia corporal, pero que terminó siendo un veneno para su salud, a tal punto que la ha llevado en varias ocasiones al quirófano.

Hace pocas semanas, Tejeiro sorprendió de nuevo a sus más de 9,9 millones de seguidores contándoles que, una vez más, se había desconectado de las redes sociales para volver a pasar por la sala de cirugías.

Su cuerpo había vuelto a presentar síntomas graves de reacción a los biopolímeros y por eso tendría una nueva intervención quirúrgica para retirar los que pudieran encontrar, pues dicha sustancia no se manifiesta en su totalidad y toca esperar a que genere alarmas para poder identificarla.

Lina mostró todo su proceso en redes sociales y en sus historias de Instagram ha compartido imágenes y videos de lo complicada que es la recuperación de este tipo de intervenciones, pues son cirugías muy invasivas que además dejan heridas grandes y profundas que requieren un cuidado extremo por parte de la actriz y sus allegados.

Dentro de la recuperación, Lina tiene que lidiar con un hemovac, nombre que se le da al tubo de drenaje que le pusieron para que por ahí puedan salir los líquidos que generó la cirugía, un asunto de suma importancia que debe tener toda la atención de la actriz. De no hacerlo o de usarlo mal, dichos líquidos pueden drenarse por su piel y generar infecciones y malestares más graves que pueden enviarla de nuevo a una sala de cirugía, como le sucedió a la DJ Yina Calderón.

Este hemovac lo carga siempre, sin ningún tipo de excepción. Por eso, la actriz tiene que realizar su rutina diaria con él y llevarla a cabo con sumo cuidado, siendo la ducha una de las actividades más complejas que debe afrontar. Pues, mientras se baña, debe cuidar de que el agua no afecte el lugar de donde se desprende el tubo, además de estar pendientes de la buena higiene de sus heridas, asunto que le lleva más tiempo del normal.

“Bañarme es todo un proceso porque tengo que cuidarme mucho este hemovac, entonces tengo que bañarme con calma, con tranquilidad, sin afán… Pero restregarme bien”, dice la actriz en su video, en el que se ve con bata y muy lista para entrar a la ducha con la mejor energía, mientras escucha el género musical que más le gusta, la salsa, con canciones de fondo como Vivir lo nuestro de La India junto a Marc Anthony.

Luego, Lina se muestra bañándose con un bikini color nude que le ayuda a sostener el hemovac y le genera comodidad en la ducha. “Ya me bañé… Hoy no me voy a lavar el pelo porque hoy me lo voy a recoger aprovechando que está muy cochino… Después de bañarme, me hago las curaciones. ¿Qué necesitamos para las curaciones? Guantes, gasas, cremas, hipoclorito y un culo roto”, añade la actriz entre risas, dando luces del humor negro que siempre la caracteriza.

Lina no pretende despertar lástima con estos contenidos ni mucho menos generar morbo con ellos. Todo lo contrario, quiere mostrar la realidad de esta problemática que no solo aqueja a personajes de la farándula como ella, sino a miles de mujeres en Colombia.