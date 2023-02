Lina Tejeiro le responde a Juan Duque sobre supuesta deuda que le dejó

Pocas mujeres de la farándula nacional son tan frenteras y directas como la actriz Lina Tejeiro, exceptuando su mejor amiga Greeicy Rendón y la humorista Alejandra Azcárate, quienes perfectamente le podrían hacer competencia a la llanera; sin embargo, Lina no se queda callada ante nada y hasta ha revelado sus más íntimos secretos y miedos a sus más de 9,9 millones de seguidores.

Así como se muestra Tejeiro en sus redes sociales también lo hace en sus conversaciones privadas, a las que le llegó el video de su exnovio Juan Duque declarando que él se ha hablado últimamente con la actriz y todo por un asunto de una deuda monetaria que habría quedado pendiente, siendo la llanera la deudora morosa que no ha saldado la cuenta.

Este video se volvió viral en minutos y todo porque la relación de Juan y Lina fue una de las más comentadas a inicios de 2022, todo porque los dos conformaban una pareja “ejemplar”, pues se mostraban muy encariñados el uno al otro y hasta sus seguidores alababan la unión, porque decían que cada uno estaba al nivel del otro y era merecedor del amor que los dos se compartían.

Juan Duque y Lina Tejeiro recientemente habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

Mientras fue grabado, a Duque le preguntaron: Hey, ¿qué más de Lina? Enseguida, con tono jocoso, el músico respondió: ¿Cuál? Luego de esto, cuestionaron al artista paisa sobre si ha vuelto a hablar con la popular actriz. Aunque no se supo si fue una broma o se trató de una realidad, lo cierto fue que Juan Duque manifestó frente a la pantalla del teléfono celular: “Sí, claro, una platica que nos debemos hermano, a ver si la recuperamos (...) Ella me quedó debiendo ahí y una ropita que también quedó en mandarme”. Asimismo, entre risas, le preguntaron al joven si él le habría entregado una ropa interior a Lina, por lo que contestó: “¿La que yo tengo?, tengo que buscarla”.

Juan Duque habla sobre la deuda de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @rechismes. - Foto: Foto: Instagram @rechismes.

Al ver el video Lina se percató que ella estaba siendo tildado de deudora y no escatimó en nada a la hora de revelar quién era el verdadero “moroso”, respondiéndole el mensaje al que la etiquetó y le mandó el clip. “Pfffff jajajajajajaja, aquí todos sabemos quién le debe a quién y no hay que decirlo”, fueron las palabras de Tejeiro en su chat privado de Instagram.

Lina Tejeiro reveló que tiene un tubo de drenaje en su cuerpo

El año 2023 para Lina Tejeiro empezó con una intervención quirúrgica. La actriz ya había dado a conocer que meses atrás tuvo que someterse a una primera cirugía para retirarse los biopolímeros que fueron implantados en sus glúteos.

Esta segunda cirugía fue necesaria, ya que el padecimiento no estaba solucionado del todo. La llanera, luego de un mes de recuperación de su segunda cirugía, les contó a sus seguidores las enseñanzas y secuelas que le ha dejado este proceso.

En la noche del jueves 9 de febrero, la actriz aprovechó, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, para agradecerles a sus seguidores por estar pendiente de ella y de su estado de salud tras la cirugía. Luego de su segunda intervención, a la actriz tuvieron que colocarle una sonda con el fin de drenar el líquido y la sangre que pudo quedar en sus glúteos, al inicio la manguera cumplió con su misión; sin embargo, tuvieron que volver a colocársela.

Lina Tejeiro mostró su cicatriz - Foto: @linatejeiro

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner un hemovac. Es una manguera que está saliendo del cuerpo, todo el tiempo, drenando un líquido que el cuerpo acumula. Me lo habían quitado y, cuando me lo quitaron, estaba todo perfecto…”, dijo. Aunque la llanera le insistió al profesional de la salud en que no se lo colocará, una vez más; debido a que no presentaba mejora, el médico tuvo que hacer uso de esta medida de nuevo.

“La piel no quería pegar, me estaba llenando de mucho líquido y duré una semana diciéndole al doctor: no me lo ponga, que yo voy a pegar, no me lo ponga. Pasó la siguiente semana y la piel no pegaba. Entonces, me dijo: creo que la mejor opción es poner el hemovac”.