Lina Tejeiro hizo inesperada confesión sobre una parte de su cuerpo: “Me huele a cu...”

No cabe duda de que Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Su participación en novelas como Padres e hijos, A corazón abierto y La ley del corazón ha permitido que muchos estén pendientes de cada uno de sus proyectos no solo en las novelas, sino también en la pantalla grande.

Sin embargo, Lina Tejeiro, a sus 30 años, no solo se ha dedicado a ser actriz, sino que le ha puesto una especial atención a sus redes sociales como creadora de contenido. De manera frecuente, Tejeiro comparte varios detalles de su vida privada con sus seguidores, sin importar de qué se trate.

Lina Tejeiro siempre ha sido muy honesta con sus fans. - Foto: Instagram @linatejeiro

Es por esto que hace poco la actriz ha dado varios detalles sobre cómo está su estado de salud tras varias cirugías para extraer biopolímeros de sus glúteos.

“Tengo muchas cosas para sanar, entre esas nuevamente el tema de los biopolímeros, otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Como saben, esto es una condición, cuando uno tiene biopolímeros hacer una extracción completa de ellos es imposible. En mi primera cirugía me extrajeron la mayor cantidad, pero es imposible sacar el 100 % de todo. De un tiempo para acá empecé a tener muchos síntomas, dolores”.

Pero esto no es todo, Lina ha hecho una nueva revelación y esta vez no generó tanta simpatía entre quienes la vieron.

Por estos días la actriz ha estado enfrentando los estragos que han dejado en su cuerpo los biopolímeros y las cirugías que ha tenido que hacerse en los glúteos para extraerlos. Sin embargo, también ha tenido que hacer otras vueltas más allá de su estado de salud.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, Tejeiro compartió que había sacado la visa y reveló la foto que le dejaron en el documento. Cabe detallar que aunque la famosa no dijo para dónde se va, en redes sociales han rumorado que Lina habría comprado casa en Miami.

Más allá de las suposiciones, la actriz comentó que para la foto de dicho papeleo le tocó quitarse los 13 aretes que tiene en sus orejas. En ese momento, confesó que tenía miedo de que alguien notara que sus orejas olían mal.

“Muchos me están diciendo que tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a cu... Mira, por estos días yo no estoy escuchando ni mie... yo creo que por eso me huelen así”, dijo Tejeiro entre risas, pero en redes no la bajan de “sucia” por sus palabras.

“No sé, no me causó risa”; “Es porque no se lavan bien los oídos 😏 eso hay que estárselo quitando y limpiando 😂”; “Ah bueno, mor, lávese bien, pues ese 🍑”; “Eso es falta de higiene no le busquen más respuestas, pero si ella es feliz así es asunto de ella 😂”.

Lina Tejeiro reveló que tiene un tubo de drenaje en su cuerpo y envió mensaje de amor propio tras su cirugía

El año 2023 para Lina Tejeiro empezó con una intervención quirúrgica. La actriz ya había dado a conocer que meses atrás tuvo que someterse a una primera cirugía para retirarse los biopolímeros que fueron implantados en sus glúteos.

Esta segunda cirugía fue necesaria, ya que el padecimiento no estaba solucionado del todo. La llanera, luego de un mes de recuperación de su segunda cirugía, les contó a sus seguidores las enseñanzas y secuelas que le ha dejado este proceso.

En la noche del jueves 9 de febrero, la actriz aprovechó, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, para agradecerles a sus seguidores por estar pendiente de ella y de su estado de salud tras la cirugía.

Lina Tejeiro entrando al quirófano. - Foto: Instagram @linatejeiro

Allí, Tejeiro aprovechó para contarles a sus fanáticos cómo iba este proceso; como siempre, la actriz se mostró reflexiva y positiva. “Ha sido una recuperación maravillosa, muy bonita, con mucho aprendizaje de por medio”.

En medio de sus palabras, la artista aprovechó para mencionar en primera instancia las enseñanzas que le dejó su primera cirugía. “Aceptación. Las cosas tienen que pasar así y no hay manera de cambiarlas y no sirve de nada enojarnos o afectarnos”. También mencionó lo que está aprendiendo de la segunda intervención: “Todo lo que nos duela, vamos a poderlo sanar, siempre y cuando tengamos la mejor energía y actitud”.

Luego de su segunda intervención, a la actriz tuvieron que colocarle una sonda con el fin de drenar el líquido y la sangre que pudo quedar en sus glúteos; al inicio del proceso, la manguera cumplió con su misión, pero tuvieron que volver a colocársela tiempo después.

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner un hemovac. Es una manguera que está saliendo del cuerpo, todo el tiempo, drenando un líquido que el cuerpo acumula. Me lo habían quitado y, cuando me lo quitaron, estaba todo perfecto…”, dijo.

Aunque la llanera le insistió al profesional de la salud en que no se lo colocara de nuevo, como no presentaba mejora, el médico tuvo que hacer uso de esta medida por segunda vez.

“La piel no quería pegar, me estaba llenando de mucho líquido y duré una semana diciéndole al doctor: ‘no me lo ponga, que yo voy a pegar, no me lo ponga’. Pasó la siguiente semana y la piel no pegaba. Entonces, me dijo: ‘creo que la mejor opción es poner el hemovac’”.

Lina Tejeiro mostró su cicatriz. - Foto: @linatejeiro

Para finalizar, Lina les contó a sus seguidores que, pese a todo el dolor de la cirugía y la recuperación, por medio de este proceso ha aprendido y ha crecido como persona. Además, enfatizó en que todos los sucesos en la vida enseñan algo y pueden servir de referente para otras personas que están atravesando por la misma situación.

“Si me está pasando es porque me tenía que pasar y no es ‘por qué me pasó’, sino ‘para qué me pasó’. Seguramente para aprender mucho sobre el amor propio, seguramente me pasó para ser el referente de muchas mujeres que están pasando por la misma situación, para muchas cosas buenas”, expresó.