Lina Tejeiro presumió su nuevo cambio de ‘look’ y reveló si está soltera

Lina Tejeiro reapareció en las redes sociales tras varios meses en los que se mantuvo alejada y distanciada. La actriz colombiana llamó la atención con este espacio que tomó, debido a que se dio precisamente en las grabaciones de un proyecto de Caracol y la ruptura con Juan Duque.

La actriz Lina Tejeiro fue una de las más mencionadas en 2022. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Una vez retomó sus contenidos, la artista aseguró en una serie de publicaciones que se sentía rara de volver a dialogar con la cámara, ya que sus hábitos habían cambiado un poco. Pese a esta sensación, decidió realizar una nueva actividad y responder a las inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Lina Tejeiro utilizó su cuenta oficial de la red social para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvió las dudas relacionadas con su reciente cambio de look y la situación con su corazón en términos sentimentales.

La actriz se ubicó como una de las más famosas en las redes sociales. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Una de las personas se interesó en saber si la llanera se había realizado esta transformación por temas personales o debido a proyectos que llegarán a futuro. La creadora de contenido manifestó que todo estaba relacionado con un personaje que realizó, pero este cambio le había encantado.

“¿Te cortaste el pelo así por gusto o por un nuevo papel?”, preguntó una persona en la casilla de la actividad.

“Me lo corté para un personaje de una serie de época y ha ido creciendo. Me encantó”, dijo en un post, donde presumió las capas y el largo que tenía actualmente su cabellera.

La celebridad de la televisión colombiana también habló sobre su vida amorosa, enfatizando en que actualmente estaba soltera y no tenía relación con ninguna persona, pese a los rumores que existían de su romance con Keityn, compositor de Monotonía.

Al final todas las luminarias colombianas y el argentino terminaron relacionadas por el amor... Y el desamor. Fotos: Instagram @keityn, @linatejerio, @shakira. - Foto: Fotos: Instagram @keityn, @linatejerio, @shakira.

Juan Duque reveló las razones de su ruptura amorosa con Lina Tejeiro

Recientemente, Juan Duque ha decidido revelar más detalles de lo que fue su relación y ruptura con la actriz, a quien conoció en una fiesta de la influencer Aida Victoria Merlano. En declaraciones dadas en entrevista de un pódcast de El Gatales, el artista señaló que a la llanera le costó mantener una relación a distancia, pues él está radicado en Medellín y ella en Bogotá.

“Al principio no, pero meses después, [Tejeiro] tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo. (…) A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos [con su equipo de trabajo] en Bogotá. (...) Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, reveló Duque.

Juan Duque y Lina Tejeiro terminaron su relación en 2022. - Foto: Instagram @juanduque

A pesar de que Lina también viajaba a Medellín, esto no fue suficiente. Asimismo, según relata el cantante, para ese momento llegaron los viajes del programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas, de Caracol Televisión, y fue cuando terminaron.

“Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse. (…) Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’. (…) La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, agregó.

También manifestó que, justo después de haber hablado, sale la polémica por un tuit que hizo la llanera en su red social sobre el rímel comparándolo con una infidelidad, cosa que él no entendía, por lo que decidió no afectarse y sacarle chiste a la situación.

“Yo estaba muy tranquilo... Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó. (...) Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel. (...) Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado... Yo honestamente no entendía qué estaba pasando. (...) Y sabes qué, todo el mundo me decía, mi hermana y los de la disquera: ‘Usted no responda, quédese callado... Aproveché que todos estuvieran dormidos y empecé a pedirle respuestas a la vida, porque para mí fue duro. (...) Entonces respondí con humor”, dijo.