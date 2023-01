Juan Duque pausó la “tusa colectiva” con sensual cambio de ‘look’

A Juan Duque le han llovido elogios por parte de los miles de seguidores que están pendientes de todos sus movimientos en las redes sociales, donde el paisa no solo muestra su belleza, también destila todo su humor negro para lograr diferentes objetivos, entre ellos promocionar su música y dejar claros algunos asuntos que tienen que ver con su vida privada, como su ruptura con la actriz Lina Tejeiro.

Dicha relación fue una plataforma para dar a conocer al paisa, quien lleva varios años impulsando su carrera musical y, gracias a Lina, entró directo en el círculo exclusivo de la farándula nacional, donde se posicionó incluso cuando su amorío fugaz con la llanera terminó, en términos no muy amistosos, pues ella dio a entender que el artista se las habría dado de Don Juan en las redes sociales con algunas chicas y la infidelidad era inminente.

Juan Duque y Lina Tejeiro recientemente habían confirmado su relación. - Foto: Instagram @juanduque

Esto lo desmintió el paisa en contadas ocasiones, no solo en Instagram, red social donde tiene más seguidores, sino en Twitter, generando hilos y conversaciones eternas con los cibernautas, quienes se dividían en dos bandos para darle picante a la pelea: los que estaban a favor de la inocencia del paisa y los que no le creían ni cinco a los argumentos del cantante, dándole todo el crédito a los alegatos de Tejeiro.

Aún hoy, meses después de la ruptura, este tema sigue estando en boca de todos, por lo cual Juan termina siempre siendo mencionado en asuntos que tienen que ver con la actriz y viceversa, donde también salen muchas y muchos que quieren reemplazar el lugar vacío que dejó Lina en el corazón de Duque.

El cantante deslumbró con su look hipermasculino. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

De hecho, el cantante sabe muy bien que genera muchas pasiones entre sus seguidores y por eso, de vez en cuando, les da contentillo con fotos sexis y sensuales donde deslumbra con sus atributos masculinos. Uno de ellos es su cabello, que ahora lleva de una nueva manera y todos sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para dejarle su respectivo mensaje.

“Calvito, pero sí tu calvito”, escribió el cantante en su publicación, que ya acumula más de 55 likes y comentarios como: “¡Perrooo, que TEMEROSO papi! 🔥🔥”. “Leí tu clavito 😂, y, yo, ush”. “Anótate 10.000 por ese nuevo look”. “Mejor así ❤️”. “¿Y los tres colores? 😢”. “🧑‍🦲 Por favor no me hagas poner 2.000 emojis, pero sácalooo”. “Por un momento pensé que era Manuel Turizo 😀😍😘”. “Decime amor y hacémelo también”. “Efectivamente tres colores, el pelo negro, la frente canelita y la raya blanca, porque ahí no llega el sol”.

El cantante ya dejó atrás su desamor y está enfocado en su música. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

Entre todos los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios, hay uno escrito por el mismo cantante y es el siguiente: “Vamos a pausar la tusa colectiva un momento pa’ sacar esta canción”. Con este mensaje quiso promocionar una de las canciones que promete lanzar en los próximos meses, como ha hecho con varios de sus sencillos, calentando motores para el que sería su primer trabajo discográfico, con canciones urbanas que van entre el reguetón, hasta el tropipop.

“Obvio pausemos, necesito esa canción yaaaaaa”. “Apoyo al que no tiene a quién dedicarla, pero saque esa berraca, porque buena sí pinta!!!🔥🔥”. “Para ayer es tarde ☀️”. “Desesperada!!!”, “¿ahora toca conseguir pareja?, está duro para dedicar”. “Calvito, o como sea, igual divino, lástima que es un bb”. “Síí, ya que le eche tierrita a esa tusa mr. @juanduque 😘”, son algunas de las respuestas que recibió el cantante sobre su nueva canción, que ya tendría grabada y lista para ver la luz.

Por el momento Juan Duque está muy enfocado en su carrera musical, con la que ha recorrido todo el país y de la mano de sus amigos famosos ha podido nutrir, pues gracias a ellos ha podido conocer mucho más de la industria nacional y así ya está listo para enamorar en los escenarios.