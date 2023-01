Juan Duque estaría pensando en participar en famoso reality; ¿se toparía con Lina Tejeiro?

Juan Duque se convirtió en uno de los artistas emergentes en la música urbana más comentados de las plataformas digitales, debido al crecimiento que tuvo en las redes sociales. El paisa logró avanzar con paso firme, presentando diversas canciones que contagiaron a sus seguidores y actualmente son un ‘hit’ en escenarios como TikTok

El paisa, lejos de la relación que sostuvo con Lina Tejeiro, se abrió espacio en los escenarios virtuales, conquistando con sus ocurrencias, sus chistes, sus publicaciones y los comentarios que soltó a lo largo del tiempo. El cantante cautivó a más de uno con su personalidad, llegando a sumar un gran número de seguidores en distintas redes.

El cantante está promocionando su próximo tema artístico, el cual lanzará una vez regrese de vacaciones. - Foto: Instagram @juanduque

Recientemente, Juan Duque llamó la atención de los curiosos en Twitter, luego de lanzar una inesperada pregunta en su cuenta oficial. El intérprete de Hotline quiso conocer las opiniones de sus fans, dejando en el aire la posibilidad de integrar un nuevo proyecto.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, Duque indagó si sería viable y “aguantaría” entrar a MasterChef Celebrity 2023, donde han participado celebridades como Luisa Fernanda W, Consuelo Luzardo, Chichila Navia, Viña Machado, Carla Giraldo, Tatán Mejía, Gregorio Pernía, Isabella Santodomingo, Adriana Lucía, entre otros.

Al generar esta interrogante, los seguidores del paisa señalaron que existe la posibilidad de que el artista sea uno de los rostros que participe en la próxima temporada del reality de RCN, teniendo en cuenta que pronto iniciarían las grabaciones.

“¿Aguantará ir a MasterChef Colombia?”, escribió, a lo que recibió varias respuestas positivas y negativas de los usuarios, quienes mencionaron a Lina Tejeiro.

El cantante interrogó sobre su posible participación en MasterChef Celebrity. - Foto: Captura de pantalla Twitter @wawawanduque

Es importante recordar que, en el pasado, Lina Tejeiro fue interrogada sobre estos planes de integrar el grupo de famosos de MasterChef, a lo que ella fue clara en que lo pensaría y no estaría muy segura. La actriz afirmó que no le gustaba lo manipulados que eran estos formatos, por lo que prefería no llegar a estos escenarios y evitar generar malas imágenes en sus seguidores.

“¿Irías a MasterChef aun sin saber cocinar?”, preguntó una persona en una dinámica de preguntas del pasado.

“No sé, no sé si volver a un reality, la verdad es que a veces, no es que sean libreteados, pero sí son un poco manipulados para generar el contenido que aparece ahí. Entonces siento que uno se expone mucho a que el día de mañana ustedes lo odien a uno”, respondió la artista, mostrándose reacia.

“Nadie sabe que te escribí ayer”: Juan Duque, en plenas vacaciones, tiró inesperadas palabras

Recientemente, meses después de la ruptura con Tejeiro, Juan Duque aseguró que estaba concentrado en su trabajo y sus temas, preparando sorpresas y líneas que conquistarían al público nacional. El artista optó por dar adelantos y pequeños avances de lo que serán estos lanzamientos a futuro.

En los últimos días, el colombiano llamó la atención con un clip que publicó durante sus vacaciones, el cual presentaba una limitada parte de la canción que sumaría a su trayectoria artística.

El cantante habló de los comentarios que recibió en las plataformas digitales. - Foto: Instagram @juanduque

El intérprete aprovechó el clima tropical que estaba disfrutando para así subir un clip a su cuenta oficial de TikTok, donde parte de la letra de esta idea.

“Tomando con los panas aquel día dije que en el amor estaba invicto, que ninguna pena me aniquila, pero cuando estoy sobrio no es lo mismo, nadie sabe que yo te hablé ayer, no tienen idea lo que me has dolido, perdón Vicente ya no soy el rey y acá entre nos yo no te olvido”, se lee en el clip, mientras imágenes muestran a Duque bebiendo algo y luciendo una camisa colorida, la cual deja ver su pecho y su abdomen.

Los curiosos preguntaron cuándo saldría esta canción, por lo que más de uno se sorprendió al saber que, pese a la tusa, llegaría una propuesta musical distinta.

De igual manera, el paisa llamó la atención de varios curiosos con una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en el pasado, donde aprovechó para aclarar su situación sentimental y así despejar rumores sobre posibles romances en el presente.

Uno de sus fans le hizo la pregunta del millón: “¿Cómo está tu corazón?”, cuestión que Duque aprovechó para acallar cualquier tipo de rumor sobre sus relaciones sentimentales y respondió con una frase muy directa para toda su comunidad: “(está) tranquilo, sanando, asimilando y disfrutando de todo lo que está pasando. Por ahora solo, pero llenándose de amor pa’ la persona que llegue”.