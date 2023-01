“Nadie sabe que te escribí ayer”: Juan Duque, en plenas vacaciones, tiró inesperadas palabras

Juan Duque se convirtió en uno de los artistas emergentes en la música urbana más comentados de las plataformas digitales, debido al crecimiento que tuvo en las redes sociales.

El paisa logró avanzar con paso firme, presentando diversas canciones que contagiaron a sus seguidores y actualmente son un ‘hit’ en escenarios como TikTok.

Pese a que muchas personas aseguran que el cantante logró este reconocimiento gracias a la relación que sostuvo con Lina Tejeiro, el antioqueño se mostró agradecido y confiado en que el apoyo de algunos usuarios en estos espacios lo catapultaría a una fama mucho mayor por su talento.

Recientemente, meses después de la ruptura con Tejeiro, Juan Duque aseguró que estaba concentrado en su trabajo y sus temas, preparando sorpresas y líneas que conquistarían al público nacional. El artista optó por dar adelantos y pequeños avances de lo que serán estos lanzamientos a futuro.

En los últimos días, el colombiano llamó la atención con un clip que publicó durante sus vacaciones, el cual presentaba una limitada parte de la canción que sumaría a su trayectoria artística.

El intérprete aprovechó el clima tropical que estaba disfrutando para así subir un clip a su cuenta oficial de TikTok, donde parte de la letra de esta idea.

“Tomando con los panas aquel día dije que en el amor estaba invicto, que ninguna pena me aniquila, pero cuando estoy sobrio no es lo mismo, nadie sabe que yo te hablé ayer, no tienen idea lo que me has dolido, perdón Vicente ya no soy el rey y acá entre nos yo no te olvido”, se lee en el clip, mientras imágenes muestran a Duque bebiendo algo y luciendo una camisa colorida, la cual deja ver su pecho y su abdomen.

Los curiosos preguntaron cuándo saldría esta canción, por lo que más de uno se sorprendió al saber que, pese a la tusa, llegaría una propuesta musical distinta.

Juan Duque se sincera y revela si está saliendo con alguien más

Este nuevo año Duque decidió darle la oportunidad a sus fanáticos de que le preguntaran lo que quisieran para iniciar el 2023 de la forma más transparente posible, pues es gracias a los más de 742.000 seguidores que él ha tenido tanta relevancia mediática y por ello él les deja entrar a su intimidad de vez en mes para así continuar con dicha conexión.

Uno de sus fans le hizo la pregunta del millón: “¿Cómo está tu corazón?”, cuestión que Duque aprovechó para acallar cualquier tipo de rumor sobre sus relaciones sentimentales y respondió con una frase muy directa para toda su comunidad: “(está) tranquilo, sanando, asimilando y disfrutando de todo lo que está pasando. Por ahora solo, pero llenándose de amor pa’ la persona que llegue”.

Dicha historia, que ya es replicada por varias cuentas de Instagram como ‘Rastreando famosos’ ha hecho que varios cibernautas den su opinión al respecto y hasta recuerden a la exnovia del cantante, Lina, con frases como:

“Cómo será donde esa relación hubiera llegado al año se mata”, “Asimilando la ruptura de una relación de 15 días”, “Otro Andy, ay no… Maduren de verdad”, “Que lata, ni que fuera el único cul0, puro show”, “Ridículo”, “Las tusas del colegio”, “Que pelado para llorar, ya está bueno”, entre otros.

Juan ya había dado señales de que estaba pasando la página de Tejeiro y de su ruptura mediática con la última publicación que hizo el último día de 2022, donde publicó dos fotografías muy sexys donde se le ve el cuerpazo musculoso que tiene y hasta el maquillaje de uñas que se hizo para recibir el 2023.

También mostró uno de sus trinos que dice “el hombre hace planes y Dios se ríe” y finalmente un video donde está la pregunta de un seguidor: “¿estás feliz?”, cuya respuesta fue “hasta la chimba”, mostrando de fondo un video en el que se le ve al paisa bajando del escenario donde estuvo cantando alguna vez para abrazar a sus fans en primera fila.