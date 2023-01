Juan Duque apostó con un seguidor si es capaz de tirarle el celular a una fan al estilo Bad Bunny

El cantante no se dejó amedrentar por el cibernauta, quien no le hizo caso por su incipiente fama.

Juan Duque ha adquirido renombre a nivel nacional en los últimos meses gracias a sus contenidos en las redes sociales, su naciente carrera musical y su fugaz relación con una de las actrices más mediáticas y famosas de Colombia, Lina Tejeiro, amorío que sigue dando de qué hablar aun cuando terminó hace más de un trimestre.

Sea cual sea el titular que acapare el paisa, Juan Duque sigue estando presente en la farándula nacional y cada vez aumenta más de seguidores en sus perfiles oficiales, lo que le da aún más reconocimiento tanto en el mundo digital como el real, pues ya son más las ocasiones en las que él se presenta en tarimas importantes en diferentes ciudades y entre publicación y publicación se le ve aún más acompañado de luminarias nacionales.

Sin embargo, hay quienes todavía piensan que Duque es un completo desconocido y se lo hacen saber al cantante en sus redes sociales, con comentarios hirientes y pasados de tono que el paisa ya ha aprendido a manejar, como sucedió con uno que hizo un cibernauta en Twitter, aprovechando que el cantante trajo a colación el tema del escándalo que enfrenta el puertorriqueño Bad Bunny, quien es tendencia los últimos días por quitarle y arrojar al aire el celular de una de sus fanáticas por “invadirle” su espacio personal, pues la chica en su emoción se acercó mucho al reguetonero y este lo tomó a mal.

“¿En qué cuota del celular iba la muchacha?”, fue el trino del paisa, que fue respondido por una centena de tuiteros en un gran hilo donde muchos se fueron en contra del cantante diciendo que no era necesario generar más revuelo con el tema, entre ellos uno que escribió: “Lo que hizo Bad Bunny, no lo haría Juan Duque. Pero Juan Duque no tiene fans”.

En que cuota del celular iba la muchacha? — Juan Duque (@wawawanduque) January 3, 2023

Esta respuesta no se quedó sola y obviamente obtuvo un comentario muy gracioso y según muchos “humilde” por parte del creador de contenido, quien trinó haciéndole una propuesta muy directa y particular a dicho tuitero. “A que sí. Apuesto 10 ‘lukas’”, fue el reto que el cantante puso en dicho hilo, que ya acumula un millón de reproducciones, más de 13 mil likes y más de 700 retuits.

Por el momento no hay prueba de que el cibernauta haya aceptado la apuesta o si el cantante en verdad es capaz de replicar los malos actos de Bad Bunny, lo que sí es latente es que cada trino o comentario de Juan Duque siempre tiene relevancia en las redes sociales, volviéndolo tendencia en solo segundos.

Juan Duque se sincera y revela si está saliendo con alguien más

Este nuevo año Duque decidió darle la oportunidad a sus fanáticos de que le preguntaran lo que quisieran para iniciar el 2023 de la forma más transparente posible, pues es gracias a los más de 742.000 seguidores que él ha tenido tanta relevancia mediática y por ello él les deja entrar a su intimidad de vez en mes para así continuar con dicha conexión.

Uno de sus fans le hizo la pregunta del millón: “¿cómo está tu corazón?”, cuestión que Duque aprovechó para acallar cualquier tipo de rumor sobre sus relaciones sentimentales y respondió con una frase muy directa para toda su comunidad: “(está) tranquilo, sanando, asimilando y disfrutando de todo lo que está pasando. Por ahora solo, pero llenándose de amor pa’ la persona que llegue”.

Dicha historia, que ya es replicada por varias cuentas de Instagram como ‘Rastreando famosos’ ha hecho que varios cibernautas den su opinión al respecto y hasta recuerden a la exnovia del cantante, Lina, con frases como: “Cómo será donde esa relación hubiera llegado al año se mata”, “Asimilando la ruptura de una relación de 15 días”, “Otro Andy, ay no… Maduren de verdad”, “Que lata, ni que fuera el único cul0, puro show”, “Ridículo”, “Las tusas del colegio”, “Qué pelado para llorar, ya está bueno”, entre otros.