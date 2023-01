Juan Duque está feliz moviendo su varita en los parques temáticos de Harry Potter

Juan Duque está que no se cambia por nadie en este momento con su paseo a Orlando, Florida, más específicamente en los parques temáticos de Universal, en el que hay uno específico ambientando con el universo del mago más famoso del mundo: Harry Potter, donde cada visitante puede convertirse en un estudiante más del Colegio Hogwarts y obtener su uniforme de acuerdo a la casa que le corresponda, sus utensilios académicos y la infaltable: la varita mágica.

Esta última es la que más divierte al también creador de contenido, pues a través de un álbum de fotos y videos posteado en su perfil personal de Instagram, Juan ha mostrado su habilidad con su accesorio, haciendo que cosas se muevan con solo un pequeño movimiento de la varita y llevándola en su bolsillo siempre, esperando la oportunidad de poder hacer cualquier hechizo, que usualmente hace, pero con su música, pues más de una queda embrujada cuando él interpreta sus canciones.

Juan siempre deseó poder conocer el parque temático de Harry Potter. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

En una de las instantáneas se puede ver que el paisa se dejó encantar por la casa Gryffindor, a la que pertenecían los protagonistas de la saga: Harry, Ron y Hermione; pues el cantante está usando un suéter con los colores insignias de dicha sección de la escuela: el rojo y el amarillo. Dicha prenda la combinó con una pantaloneta de algodón blanca que hacía las veces de porta varitas, pues allí fue donde Duque siempre tuvo su nuevo juguete.

“Se vende hechizo baja cucos y bóxer”, escribió el cantante en uno de los videos, donde se le ve moviendo su varita para bajar una cuerda que está ubicada dentro de una vitrina en el Callejón Diagon, una prueba fehaciente de los poderes de hechicería que el creador de contenido ha adquirido mientras se pasea como un niño por dicho parque.

“No se haga sacar la varita”, fue la frase que usó Juan Duque de título para su publicación, que ya cuenta con más de 10 mil likes y comentarios como: “Menos mal que Lina lo dejo, aún tengo esperanzas morrr”, “esa es la energía absoluta compañero”, “Juan me demuestra que no soy la única que siempre hago la misma pose para las fotos. Ahora qué chimba de canción que chimba usted care bonito”, “Está bella esa varita mágica”, “Qué rico usted parceee!!!”, “Yo quiero ver la varita”, y muchos más.

En uno de los videos Juan amenizó las imágenes con la que sería una de sus nuevas canciones, pues sus seguidores no hacen sino preguntarle cuál es el nombre de dicho sencillo y otros que ya conocen más del repertorio del paisa le suplican que por favor la lance de una nueva vez, pues parte de la letra que se escucha en el clip los ha cautivado.

Esta no es la única vez que duque usa sus canciones inéditas para acompañar sus publicaciones. En los últimos días, el colombiano llamó la atención con un clip que publicó durante sus vacaciones, el cual presentaba una limitada parte de la canción que sumaría a su trayectoria artística. El intérprete aprovechó el clima tropical que estaba disfrutando para así subir un clip a su cuenta oficial de TikTok, donde parte de la letra de esta idea.

“Tomando con los panas aquel día dije que en el amor estaba invicto, que ninguna pena me aniquila, pero cuando estoy sobrio no es lo mismo, nadie sabe que yo te hablé ayer, no tienen idea lo que me has dolido, perdón Vicente ya no soy el rey y acá entre nos yo no te olvido”, se lee en el clip, mientras imágenes muestran a Duque bebiendo algo y luciendo una camisa colorida, la cual deja ver su pecho y su abdomen.

El artista está aprovechando sus vacaciones para dar atisbos de sus nuevas canciones. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

Los curiosos preguntaron cuándo saldría esta canción, por lo que más de uno se sorprendió al saber que, pese a la tusa, llegaría una propuesta musical distinta.